台灣LPGA／視曾雅妮為目標 許淮茜盼成頂尖球員

2019-11-01 08:41 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／新北即時報導



日前才代表台南市在全運會打下首面高球金牌，下周一將滿16歲的高球業餘小將許淮茜今年首度參與台灣裙襬搖搖LPGA，當初是因為避免近視度數加深才開始打球的她，希望有朝一日能跟隨「微笑球后」曾雅妮的腳步，成為世界頂尖高球選手。

目前就讀中信國際實驗教育機構一年級的許淮茜，由於爸爸有在打球，從小耳濡，但真正開始打球是因為眼睛近視，媽媽認為打高球可以多看綠色及看遠方，國小四年級開始接觸高球，沒想到許淮茜從此愛上這項運動，她笑著說：「就是很喜歡看著球飛出去的那種感覺。」

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身為裙襬搖搖基金會扶植的潛力球員之一，許淮茜也獲得了出國參賽的機會，十月初曾參加韓巡賽的韓亞集團錦標賽（Hana Financial Group Championship），但首次參與職業賽只打了兩輪就遭到淘汰，這次首度參與裙襬搖搖，許淮茜表示，希望能藉由比賽吸取經驗，也趁機了解自己與世界頂尖球員的差異。

許淮茜透露，小時候看到爸爸在觀看曾雅妮的比賽，就深深被吸引，也從那時就下定決心，有朝一日要踏上LPGA賽場，成為世界頂尖的高球選手，不過開始打球後才知道要成為好球員不是那麼容易，必須要花很多精力才能成就巔峰。

「看球本以為很容易，但自己下場打過後才知道困難，必須要設定好目標才能朝著夢想前進。」此外，許淮茜在2017年曾與歌手蕭敬騰為裙襬搖搖賽事拍攝廣告，談起這次與偶像一起拍攝的經驗，她直呼難得，「那時想說可能是人生只有一次的機會，還推掉了一個比賽，就是要參與這難得的拍攝。」