WTA年終賽／謝淑薇吞雙打首敗 仍以分組第一晉級四強

2019-10-31 23:45 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



WTA年終賽，謝淑薇（右）與捷克搭檔史翠可娃。 新華社 分享 facebook WTA年終賽我國好手謝淑薇與捷克搭擋史翠可娃（Barbora Strycova）在女雙分組賽拿下二連勝後，今天第三戰遭遇加拿大達布洛夫絲基（Gabriela Dabrowski）／中國大陸徐一幡，雙方在一路拚戰到超級搶十後，台捷組合以6：2、4：6、9：11敗下陣來，但仍以分組第一名晉級到四強賽。

今年WTA年終賽我國共有兩組雙打人馬取得參賽資格，其中謝淑薇在2013年時曾與大陸搭擋彭帥在此賽事封后，今年她則是與捷克搭擋史翠可娃攜手出擊，並在分組賽前兩戰分別擊敗澳洲史托瑟（Samantha Stosur）／大陸張帥以及捷克組合卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）／絲妮柯娃（Katerina Siniakova），並提前奪下分組龍頭與四強門票。

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今天的分組賽第三戰儘管已無關晉級，但謝淑薇／史翠可娃仍是與達布洛夫絲基／徐一幡一路拉鋸，在首盤賽事中台捷組合就在第三、七局完成破發，以六比二先下一城，不過第二盤在遭對手於第二局搶先破發後，儘管一度追到四比四平手，但仍是在關鍵第十局再遭到破發，以四比六遭扳平。

比賽進入超級搶十後，謝淑薇／史翠可娃一度取得3：0領先，不過隨後遭對手逆轉並被取得兩個賽末點，在成功化解前兩個後，達布洛夫絲基／徐一幡仍在第三個賽末點拿下勝利，取得分組賽首勝，但仍不影響謝淑薇／史翠可娃以兩勝一敗的分組第一名晉級到四強，同組另一張晉級門票則由史托瑟／大陸張帥拿下。

至於我國另外一組女雙組合詹詠然／詹皓晴，在分組賽苦吞二連敗後晉級機會渺茫，明天她們將遭遇荷蘭素爾絲（Demi Schuurs）／德國葛羅內薇德（Anna-Lena Groenefeld）。