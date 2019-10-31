親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MLB
棒球
世界12強棒球賽
NBA
籃球
棒協賽事特報
台灣裙襬LPGA
綜合
路跑
運動筆記真會選，特挑「直上天堂.............往生馬」難忘的國外馬經驗
健行筆記溪頭/山芙蓉之旅山女孩風雨衣最強穿搭總整理－六大品牌分享
NBA賽事精華- 塞爾蒂克 vs. 公鹿 (10月31日)賽事精華- 溜馬 vs. 籃網 (10月31日)

WTA年終賽／謝淑薇吞雙打首敗 仍以分組第一晉級四強

2019-10-31 23:45聯合報 記者劉肇育／即時報導

WTA年終賽，謝淑薇（右）與捷克搭檔史翠可娃。 新華社
WTA年終賽，謝淑薇（右）與捷克搭檔史翠可娃。 新華社
分享
WTA年終賽我國好手謝淑薇與捷克搭擋史翠可娃（Barbora Strycova）在女雙分組賽拿下二連勝後，今天第三戰遭遇加拿大達布洛夫絲基（Gabriela Dabrowski）／中國大陸徐一幡，雙方在一路拚戰到超級搶十後，台捷組合以6：2、4：6、9：11敗下陣來，但仍以分組第一名晉級到四強賽。

今年WTA年終賽我國共有兩組雙打人馬取得參賽資格，其中謝淑薇在2013年時曾與大陸搭擋彭帥在此賽事封后，今年她則是與捷克搭擋史翠可娃攜手出擊，並在分組賽前兩戰分別擊敗澳洲史托瑟（Samantha Stosur）／大陸張帥以及捷克組合卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）／絲妮柯娃（Katerina Siniakova），並提前奪下分組龍頭與四強門票。

今天的分組賽第三戰儘管已無關晉級，但謝淑薇／史翠可娃仍是與達布洛夫絲基／徐一幡一路拉鋸，在首盤賽事中台捷組合就在第三、七局完成破發，以六比二先下一城，不過第二盤在遭對手於第二局搶先破發後，儘管一度追到四比四平手，但仍是在關鍵第十局再遭到破發，以四比六遭扳平。

比賽進入超級搶十後，謝淑薇／史翠可娃一度取得3：0領先，不過隨後遭對手逆轉並被取得兩個賽末點，在成功化解前兩個後，達布洛夫絲基／徐一幡仍在第三個賽末點拿下勝利，取得分組賽首勝，但仍不影響謝淑薇／史翠可娃以兩勝一敗的分組第一名晉級到四強，同組另一張晉級門票則由史托瑟／大陸張帥拿下。

至於我國另外一組女雙組合詹詠然詹皓晴，在分組賽苦吞二連敗後晉級機會渺茫，明天她們將遭遇荷蘭素爾絲（Demi Schuurs）／德國葛羅內薇德（Anna-Lena Groenefeld）。

謝淑薇詹皓晴詹詠然

相關新聞

奧運考察團收穫多 將在國訓中心仿造決賽射箭場

2019-10-31 18:21

台灣LPGA／城市科大450名學生 進場為台將加油

2019-10-31 20:59

馬拉松／何盡平術後復出拚奧運門票 恩師有期待

2019-10-31 18:10

世界盃橄欖球／南非睽違12年 再與英國爭冠

2019-10-31 17:55

高球╱伍茲總統杯選自己？答案呼之欲出

2019-10-31 17:48

籃網球／花崗盃邀請賽12隊參戰 地主隊戰果輝煌

2019-10-31 15:29

高球／高雄公開賽首輪 呂文德、劉永華並列領先

2019-10-30 21:17

WTA年終賽／不敵頭號種子 詹家姊妹苦吞二連敗

2019-10-30 18:24

NFL／傳奇四分衛鬆口 布雷迪：再戰3季沒問題

2019-10-30 15:55

WTA年終賽／躲過大坂 球后芭蒂卻敗給替補選手

2019-10-30 15:40

WTA年終賽／謝淑薇雙打2連勝 搶下4強門票

2019-10-30 07:58

擦去千分之二秒的淚水 楊俊瀚拚東京奧運門票#沒在怕的

2019-10-25 19:53

亞錦賽／南韓隊延長僵局制再見失誤 3比4不敵中國隊

2019-10-14 16:13

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

MLB／4勝全在客場拿史上首見 國民奪隊史首冠

2019-10-31 11:51

NBA／柯瑞驚傳左手骨折 是否需手術未定

2019-10-31 13:08

MLB／國民、太空人三巨投 今冬都可能面臨解體

2019-10-31 11:03

MLB／哈波帶冠軍到DC口誤支票 國民兌現了

2019-10-31 11:59

MLB／是我們傳歪 爭議判決連太空人都挺國民

2019-10-31 07:55

NBA／柯瑞骨折歸期未定 柯爾：年輕人該把握

2019-10-31 14:52

NBA／飆分破紀錄 丹東尼：沒想過160分才能贏

2019-10-31 15:23

NBA／哈登獨拿59分 關鍵罰球率火箭險勝巫師

2019-10-31 11:30

NBA／安比德、唐斯互毆遭驅逐 76人仍收4連勝

2019-10-31 10:16

NBA／和唐斯演全武行 安比德：我不該被禁賽

2019-10-31 16:55

MLB／國民瑞登強心臟 背水一戰七局後他最強

2019-10-31 11:54

柯爾、瑞登決戰世界大賽 不可思議的2011年選秀

2019-10-31 07:00

勇士幫同時落難 柯爾、簡崔、華頓灰頭土臉

2019-10-31 07:00

MLB／客隊七戰全勝 葛蘭基：這不太正常

2019-10-31 17:34

2019 MLB世界大賽賽程&最新戰況 國民奪隊史首冠

2019-10-31 11:50

NBA／讚哈沃德洗心革面 布萊恩：會帶來很大影響

2019-10-31 18:15

NCAA／終於批准 美大學運動員可代言產品獲取報酬

2019-10-30 18:17

MLB／國民世界大賽奪冠 王牌薛則終於圓夢

2019-10-31 14:20

MLB／世界大賽包攬2勝 天才小史摘MVP

2019-10-31 13:03

MLB／用鈔票愛太空人 休士頓富商累計下注16次

2019-10-31 09:52

MLB／國民首奪冠軍 NBA巫師球場也瘋狂

2019-10-31 15:45

NBA／卡特不要特殊待遇：要以實力入選全明星

2019-10-31 09:41

火箭升空新動能？ 衛少帶來的變化和隱憂

2019-10-31 07:00

日職／郭俊麟遭西武解約 二軍教練許銘傑嚇到

2019-10-31 16:00

NBA／諾維茨基大道啟用 德佬致詞哽咽

2019-10-31 11:22

NBA／公鹿先盛後衰 塞爾蒂克拉尾盤收3連勝

2019-10-31 12:32

NBA／啟發球迷走出喪友傷痛 湯瑪斯收致謝信

2019-10-31 18:30

日職／再送新監督大禮 養樂多補強助高津臣吾

2019-10-31 07:00

MLB／酗酒、嗑藥還不夠 漢米爾頓被控毆打女兒

2019-10-31 07:54

NBA／布克65場破30分 並列太陽隊第5多

2019-10-31 16:45

NBA／溜馬4人得分破20 客場剪籃網奪首勝

2019-10-31 12:42

NBA／柯利找回準星砍29分 雷納德輪休快艇吞敗

2019-10-31 15:35

NBA／飆30分助暴龍3連勝 席亞康：希望零失誤

2019-10-31 13:25

日職／郭俊麟明年動向 不排除參加中職選秀

2019-10-31 15:18

MLB／世界大賽 「床墊麥克」力挺太空人之餘不忘行銷

2019-10-31 09:57

中職／郭泓志吻別投手丘 女兒以為他向球場求婚

2019-10-31 16:33

12強熱身賽／林威助領軍戰古巴 許基宏扛四棒

2019-10-31 18:44

中職／伯納是否續約 兄弟領隊：這兩天會有答案

2019-10-31 18:16

12強熱身賽／全場吞13K 中信兄弟1：2不敵古巴

2019-10-31 21:51

NBA／里拉德末節三分、助攻連發 率拓荒者破雷霆

2019-10-31 14:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top