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台灣LPGA／城市科大450名學生 進場為台將加油

2019-10-31 20:59聯合報 記者毛琬婷／即時報導

集合女子高爾夫五大賽冠軍好手於一堂的2019台灣裙襬搖搖LPGA，今天在美麗華高爾夫鄉村俱樂部點燃戰火，吸引不少球迷進場觀戰，其中台北城市科技大學休閒事業系就有450位學生到場，為台灣女將加油，聲勢浩大。

台灣裙襬搖搖LPGA 高球賽每年都是國內最盛大的運動賽事之一，今年參賽陣容更為堅強，在裙襬搖搖高球基金會會長王政松力邀之下，城市科大董事長鄭逢時號召450名休閒系學生，今天到場觀賞這場大賽，為台灣女將加油，尤其是替就讀城市科大的兩名參賽選手陳萱和李欣加油。

帶隊前往美麗華球場的休閒系主任陳寅全表示，這是很好的機會，讓一至三年級9個班級的學生能實際走進高爾夫球場，了解一場大型賽事的運作，以及週邊配合的設施與活動，還能近距離欣賞世界頂尖女子高爾夫選手的球技。

這些學生裡，大多是第一次走進高爾夫球場，對於球場內的設施感到新奇，包括高球名將曾秀鳳、職棒退役名將曹竣崵、女籃教練傅姿伶在內的導師群，帶領各班學生觀摩賽事，適時講解，讓學生此行收穫滿滿。

台北城市科技大學休閒事業系就有450位學生到場，為台灣女將加油。圖／大會提供
台北城市科技大學休閒事業系就有450位學生到場，為台灣女將加油。圖／大會提供
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高爾夫裙襬搖搖LPGA

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