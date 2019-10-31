奧運考察團收穫多 將在國訓中心仿造決賽射箭場
2019-10-31 18:21
聯合報 記者劉肇育
／即時報導
為備戰2020年東京奧運會，並輔助選手前進奧運舞台，體育署輔導中華奧會、國訓中心及單項協會共組的「競賽場館考察團」於4日至10日前往東京考察個競賽場館並收集相關資訊，讓體育署直言收穫良多。
體育署指出，這次實地走訪競賽場館最大目的就是搜集各項目競賽場地現況，並拜會東京奧運籌備會，而籌備會也安排個競賽場館經理與我國單項協會技術代表進行一對一諮詢會議，並再次造訪賽中工作支援團下榻地點東京媽祖廟民宿及高爾夫代表隊下榻地點，了解競賽場地交通資訊等。
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競技運動組組長洪志昌表示，這次考察團幾個重要收穫包括，前往比賽場館參觀並收集場地規劃資訊，像是射箭隊教練林政賢就計畫回到國訓中心後，仿造屆時決賽場地進行配置，讓選手提早適應，另外，考察團也造訪了高球、棒球等比賽場地，提前收集場地相關資訊。
另外，提供給國訓中心後勤團隊，以及代表團醫生、防護員、教練或是陪練員使用的馬祖廟民宿，也已經確定訂下五間房間，屆時可供給至少50人入住，「而我們這趟也要感謝日本僑胞的支持，他們也將會設立一個僑胞服務中心在馬祖廟民宿，並將結合旅日醫生做諮詢工作，還有志工做膳食的採購，這次僑胞真的提供給我們很大的資源。」
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