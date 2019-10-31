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高球╱伍茲總統杯選自己？答案呼之欲出

2019-10-31 17:48世界日報 體育新聞組╱綜合報導

老虎伍茲狀況佳，總統杯選自己？ 美聯社
老虎伍茲狀況佳，總統杯選自己？ 美聯社
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身為總統杯美國隊隊長，高球名將老虎伍茲Tiger Woods）是否會把自己列入12人參賽球員名單？在他贏得日本舉行的Zozo錦標賽冠軍後，答案已不言而喻。

「身為一名球員，我想我應該引起了隊長的注意，」伍茲說。總統杯將於12月在澳洲墨爾本舉行。

本座冠軍是伍茲最近14場參賽紀錄中的第三座冠軍，其中包含了名人賽冠軍。總統杯積分前八名的球員將自動成為美國隊一員，伍茲目前排名第13，剩下四個名額則由隊長挑選，最晚得在11月7日決定。

今年夏天狀態不佳，伍茲在8月動了膝蓋手術，讓外界認為伍茲將不會把自己選入剩下的四個名額中，但他的傷癒復出與在日本奪冠，改變了情況。

此外，現任球王凱普卡（Brooks Koepka）目前正在養傷，如果他無法參賽，身為隊長的伍茲將可以再多選一名球員代表美國隊出戰總統杯。

「如果他不選自己，就太蠢了，」伍蘭德（Gary Woodland）說，他是今年美國公開賽冠軍，也有入選總統杯的呼聲，「他是史上最偉大的高球選手，如果能夠參賽，將提升整支球隊的士氣。」

伍茲Tiger Woods美國公開賽

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