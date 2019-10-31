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馬拉松／何盡平術後復出拚奧運門票 恩師有期待

2019-10-31 18:10中央社 台北31日電

何盡平目標直指二○二○東京奧運。 圖／贊助商提供
何盡平目標直指二○二○東京奧運。 圖／贊助商提供
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台灣長跑好手何盡平今年6月開刀，10月就復出參加全運會馬拉松，儘管僅拿下銀牌，仍持續拚2020東京奧運資格，恩師許績勝也期待何盡平能持續調整到最佳狀態。

許績勝為男子馬拉松全國紀錄保持人，何盡平從學生時期起接受許績勝指導。

何盡平在參加2016里約奧運後，受多重複雜傷勢所擾，今年10月全運會登場前，又在6月動了一次刀，最終雖以銀牌作收，但許績勝今天出席2020金門馬拉松賽前記者會受訪表示：「跑這樣的成績，算是非常好。」

許績勝指出，一般人手術結束後，傷口癒合後若要正常走路，恐怕很困難，更何況何盡平仍積極從事訓練，特別是馬拉松訓練的時間和量都很多，對傷勢將是很大的考驗。

許績勝與何盡平同是金門長跑名將，許績勝認為，金門子弟忍耐性非常高，「即使痛，也咬緊牙關、撐一下就過」。

何盡平將挑戰二度叩關奧運，許績勝期待何盡平能從現在起持續將成績往上提升到最佳狀態。

全運會里約奧運

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