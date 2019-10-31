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台灣LPGA／走進奇幻旅程 看球還能體驗揮桿樂趣

2019-10-31 08:58聯合報 記者毛琬婷／新北即時報導

台灣裙襬搖搖LPGA在相隔一年後重返美麗華鄉村俱樂部開打，主辦單位精心佈置，除了沿用立體花卉背板、在18洞都放置插畫家作品外，今年還首度設置迷你高爾夫球場，讓進場看球的民眾可以下場體驗揮桿樂趣。

去年台灣裙襬搖搖LPGA首度移師大溪球場，並且找來18位台灣知名插畫家，為球場每一洞設計不同背板，包含彎彎、無奈熊、微疼、賤女奈奈、毛毛蟲等人氣畫家，並設置集章活動，進場看球之餘也能有所收穫。

今年賽事重返美麗華球場，去年大獲好評的集章活動延續舉行，18個球洞皆設有插畫家作品背板，約在距離T台100至150碼的位置，作品旁設有蓋章處，球迷每天進場只要集滿18洞的章，就能獲得限量福袋，最後一天還有抽獎活動，只要球迷購票進場，就有機會抽中電動機車、手機、家電等獎項。

此外，賽事招牌的大型裝置藝術部分，今年則是以「愛麗絲夢遊仙境」為主題做發想，以「奇幻旅程」的概念，在第10洞旁的水塘邊還設置了一對大型兔子的裝置藝術，讓球迷來到球場就像是進行一趟奇幻旅程。

而在2017年起在開球台後採用18種台灣花卉所設置的背板，包含台灣百合、茶花、杜鵑、阿里山龍膽花等，搭配不同花語，也象徵女性美麗力量獲得各方好評，今年也繼續沿用。此外，主辦單位還在第九洞果嶺附近首度設置迷你高爾夫球場，讓看球的觀眾可以參加進洞挑戰，享受揮桿樂趣。

迷你高爾夫球場讓球迷體驗揮桿樂趣。記者陳正興／攝影
迷你高爾夫球場讓球迷體驗揮桿樂趣。記者陳正興／攝影
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今年延續往年在開球台後方設立立體花卉背板。記者陳正興／攝影
今年延續往年在開球台後方設立立體花卉背板。記者陳正興／攝影
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大型兔子裝置藝術。記者陳正興／攝影
大型兔子裝置藝術。記者陳正興／攝影
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2019台灣裙襬搖搖LPGA以奇幻旅程為主題打造球場。記者陳正興／攝影
2019台灣裙襬搖搖LPGA以奇幻旅程為主題打造球場。記者陳正興／攝影
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18洞都有知名插畫家背板及集章區。記者陳正興／攝影
18洞都有知名插畫家背板及集章區。記者陳正興／攝影
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高爾夫裙襬搖搖LPGA

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