台灣LPGA／走進奇幻旅程 看球還能體驗揮桿樂趣

2019-10-31 08:58 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／新北即時報導



台灣裙襬搖搖LPGA在相隔一年後重返美麗華鄉村俱樂部開打，主辦單位精心佈置，除了沿用立體花卉背板、在18洞都放置插畫家作品外，今年還首度設置迷你高爾夫球場，讓進場看球的民眾可以下場體驗揮桿樂趣。

去年台灣裙襬搖搖LPGA首度移師大溪球場，並且找來18位台灣知名插畫家，為球場每一洞設計不同背板，包含彎彎、無奈熊、微疼、賤女奈奈、毛毛蟲等人氣畫家，並設置集章活動，進場看球之餘也能有所收穫。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

今年賽事重返美麗華球場，去年大獲好評的集章活動延續舉行，18個球洞皆設有插畫家作品背板，約在距離T台100至150碼的位置，作品旁設有蓋章處，球迷每天進場只要集滿18洞的章，就能獲得限量福袋，最後一天還有抽獎活動，只要球迷購票進場，就有機會抽中電動機車、手機、家電等獎項。

此外，賽事招牌的大型裝置藝術部分，今年則是以「愛麗絲夢遊仙境」為主題做發想，以「奇幻旅程」的概念，在第10洞旁的水塘邊還設置了一對大型兔子的裝置藝術，讓球迷來到球場就像是進行一趟奇幻旅程。