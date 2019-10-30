高球／高雄公開賽首輪 呂文德、劉永華並列領先

2019-10-30 21:17 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／即時報導



總獎金300萬元的2019高雄公開賽今天在髙雄高爾夫俱樂部開打，52年次呂文德與業餘選手劉永華首輪都揮出67（-5）桿，暫時並列首位；謝東宏與兩位日本選手岡田紘希、吉桑佑太均為68桿，一桿之差暫並列第三位。

並列領先的呂文德尋求此賽第三冠，從第十洞出發的他今天獵1鷹、4隻小鳥，無柏忌的完美演出，他曾連續兩年於2016、2017年摘下高雄公開賽冠軍，對自己首輪表現表示，「我的球就是穩穩直直的，木桿、鐵桿與推桿都發揮得不錯。」

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業餘選手劉永華今天木桿、鐵桿與推桿均佳，全場抓5隻小鳥、無柏忌，暫居並列領先。今年自國立體大畢業的劉永華，本周是他第三場職業賽，上一場三商台灣名人賽被淘汰，今天調整心態成功，「因為知道高雄球場很難打，所以不去想太多，專注提高打上球道與果嶺的成功率，結果打上果嶺的落點都不錯，推桿則要靠一半運氣。」

第32屆的高雄公開賽是今年台巡賽的倒數第二站，台巡選手除了要爭取年終獎金王頭銜及台巡排名外，也要爭奪冠軍獎金55萬元與金盃。