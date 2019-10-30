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高球／高雄公開賽首輪 呂文德、劉永華並列領先

2019-10-30 21:17聯合報 記者毛琬婷／即時報導

總獎金300萬元的2019高雄公開賽今天在髙雄高爾夫俱樂部開打，52年次呂文德與業餘選手劉永華首輪都揮出67（-5）桿，暫時並列首位；謝東宏與兩位日本選手岡田紘希、吉桑佑太均為68桿，一桿之差暫並列第三位。

並列領先的呂文德尋求此賽第三冠，從第十洞出發的他今天獵1鷹、4隻小鳥，無柏忌的完美演出，他曾連續兩年於2016、2017年摘下高雄公開賽冠軍，對自己首輪表現表示，「我的球就是穩穩直直的，木桿、鐵桿與推桿都發揮得不錯。」

業餘選手劉永華今天木桿、鐵桿與推桿均佳，全場抓5隻小鳥、無柏忌，暫居並列領先。今年自國立體大畢業的劉永華，本周是他第三場職業賽，上一場三商台灣名人賽被淘汰，今天調整心態成功，「因為知道高雄球場很難打，所以不去想太多，專注提高打上球道與果嶺的成功率，結果打上果嶺的落點都不錯，推桿則要靠一半運氣。」

第32屆的高雄公開賽是今年台巡賽的倒數第二站，台巡選手除了要爭取年終獎金王頭銜及台巡排名外，也要爭奪冠軍獎金55萬元與金盃。

今年共有來自巴西、香港、印度、日本、馬來西亞、菲律賓、泰國、美國及台灣9個國家及地區，包括124位職業球員與13位業餘青少年好手，兩輪結束取成績最優的前50名晉級後兩輪決賽。

呂文德。圖／TPGA提供
呂文德。圖／TPGA提供
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業餘選手劉永華。圖／TPGA提供
業餘選手劉永華。圖／TPGA提供
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