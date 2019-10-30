台灣LPGA／配對賽適應場地 徐薇淩期待與高手過招

2019-10-30 19:24 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／新北即時報導



2019台灣裙襬搖搖LPGA明天開打，今天職業業餘配對賽率先登場，去年與首勝擦身的台灣高球女將徐薇淩也利用配對賽作最後調整，她表示，不會畏懼美麗華球場的風勢，「因為這就是這座球場的挑戰，不用去嫌棄也不用去抱怨。」

徐薇淩去年前三輪打完還暫居領先位置，不過決勝輪沒能延續氣勢，最終以並列第六作收，也與LPGA生涯首勝擦身。今年徐薇淩再度前來挑戰，身為地主奪冠熱門的她今天也利用配對賽下場適應場地。

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「今天狀況還不錯，有幾個洞風有比較大，（配對賽）整體來說很好玩，自己的狀況也還不錯。」徐薇淩表示，自己這兩天練球也都有在鐵桿上下功夫，特別注意起桿動作，「感覺也都不錯，希望接下來四天都能記住這樣的感覺。」

對於各家球員都畏懼的風勢挑戰，徐薇淩抱持正面態度去面對，「這就是美麗滑球場的挑戰，不用去嫌棄也不用抱怨，只要風不要亂吹就好了。」對美麗華球場算是十分熟悉的徐薇淩也指出關鍵，「要注意第8、9、15這三洞，不要讓球跑到長草區。」