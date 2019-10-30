WTA年終賽／不敵頭號種子 詹家姊妹苦吞二連敗
2019-10-30 18:24
聯合報 記者毛琬婷
／即時報導
在中國大陸深圳登場的WTA年終賽，雙打第5種子詹詠然／詹皓晴今天迎戰頭號種子比利時梅騰絲（Elise Mertens）／白俄羅斯莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），以6：7（5：7）、4：6落敗，在紅組吞下二連敗，晉級機會十分渺茫。
分在紅組的詹詠然／詹皓晴，首戰出師不利，敗給衛冕軍匈牙利芭波絲（Timea Babos）／法國茉蘭登諾維奇（Kristina Mladenovic），休息一日後姐妹倆再度提拍上陣，面對頭號種子梅騰絲／白俄羅斯莎芭蓮卡，今年溫網兩組人馬曾有過交手，「詹家姊妹」以直落二落敗。
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首盤「詹家姊妹」在第二局率先突破對手發球局，一度取得3：0的領先優勢，不過梅騰絲／莎芭蓮卡在第七局成功回破，盤末雙方再互破發球局，詹詠然／詹皓晴雖在第12局成功化解2個盤末點危機，將比賽逼至「搶七」決勝局，決勝局還一度取得5：1的領先，卻遭對手連下6分逆轉。
落後一盤的詹詠然／詹皓晴一下場就成功破發，不過下一局立刻遭到回破，盤中雙方再度互破發球局，「詹家姊妹」此盤雖有多次破發機會但都沒能兌現，盤末雖挽救2個賽末點危機，仍以直落二敗下陣來。
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