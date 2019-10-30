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WTA年終賽／躲過大坂 球后芭蒂卻敗給替補選手

2019-10-30 15:40世界日報 體育新聞組╱綜合報導

球后芭蒂躲過退賽的大坂直美，卻敗給了替補出賽的荷蘭好手芭坦絲。 美聯社
球后芭蒂躲過退賽的大坂直美，卻敗給了替補出賽的荷蘭好手芭坦絲。 美聯社
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在前球后大坂直美臨時因傷退出的情形下，澳洲現任球后芭蒂（Ashleigh Barty）並沒有占到便宜，她29日在WTA年終賽敗給了替補出賽的荷蘭好手芭坦絲（Kiki Bertens），讓紅組戰情更加撲碩迷離。

大坂直美是在迎戰芭蒂賽前宣布因為右肩傷勢退賽，22歲的大坂直美現居世界第三，她八強年終賽首戰鏖戰2小時又40分鐘才艱辛擊敗捷克名將科薇托娃（Petra Kvitova）。

「非常失望，我必須退出年終賽，」大坂直美說，「傷退絕非是我想要結束球季的方式，希望能夠盡快康復，明年再訪深圳。」

大坂直美退賽，讓芭蒂挺進四強機率倍增，她首戰逆轉勝瑞士好手班希琪（Belinda Bencic），只要29日再勝替補的芭坦絲，就能以紅組第一率先晉級。然而，她拚戰三盤後以6：3、3：6、4：6落敗，使得這項季末大賽的戰況出現意外變化。

世界排名第10的芭坦絲丟掉首盤後，第二盤一開始也先遭破發，看似情勢不妙，但她奮戰不懈，經過2小時又9分鐘激戰終於扭轉劣勢，擺平芭蒂。

如此一來，紅組出線情勢要等到最後一輪才能決定，目前理論上四人都還有晉級可能性。

芭蒂Petra Kvitova

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