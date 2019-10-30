親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MLB
棒球
世界12強棒球賽
NBA
籃球
棒協賽事特報
台灣裙襬LPGA
綜合
路跑

這5大美食外送平台 勞動部認定為雇傭關係

萬聖節派對染血 加州長灘槍擊案3死9傷

運動筆記戀戀二水跑水馬拉松 - 430配速計畫2019戀戀二水跑水馬拉松【4小時全馬配速攻略】
健行筆記小南海.漁光島.七股潟湖.井仔腳鹽田【一日遊台南 一路水噹噹台北市內湖區—大崙頭山步道
NBA賽事精華- 灰熊 vs. 湖人 (10月30日)賽事懶人包 (10月30日)

NFL／傳奇四分衛鬆口 布雷迪：再戰3季沒問題

2019-10-30 15:55台灣醒報 台北報導

NFL新英格蘭愛國者傳奇四分衛布雷迪(左)表示，個人規劃將征戰到45歲。 美聯社
NFL新英格蘭愛國者傳奇四分衛布雷迪(左)表示，個人規劃將征戰到45歲。 美聯社
分享

老驥伏櫪，志在千里！

NFL現役傳奇四分衛布雷迪29日晚間接受外媒採訪時表態，他對自身狀態的保持與規劃有自信，能再戰3年，打到45歲，征戰沙場邁入第20年的布雷迪，至今仍是聯盟強權愛國者隊的不動核心，依照目前愛國者開季打出的8連勝佳績來看，他們即將連11年統治美聯東區，讓布雷迪的豪語看來沒有誇張。

目標打到45歲

根據《CNN》專欄報導，42歲的NFL超級四分衛布雷迪29日在知名廣播格雷所訪時表示，他計劃中的退役時間是45歲，布雷迪提到，「運動員專業」可說是短期目標與長期目標的總和，而長期目標（職業生涯）越久就是專業的體現，表示運動員應該隨時把身體狀況維持在高檔。

布雷迪的表態看來不像是亂誇海口，從他年齡邁入40大關後，關於他何時會退役的傳聞甚囂塵上，但布雷迪不斷用場上表現證明自己「仍是當打之年」，他從2009年到去年，年年入選職業碗（Pro Bowl，類似於各大體育賽事的明星賽），去年更拿下超級盃（總冠軍），說明40歲以後的布雷迪並未退化。

老兵不死更未凋零

而布雷迪本季到目前表現仍是勢不可擋，算上最新一輪的戰況，愛國者在他的穿針引線下，開季拿下8連勝，放眼美聯東區與整個美聯，僅有國聯西區、本季竄出的49人也維持不敗金身。愛國者隊最近的一勝是28日擊敗布朗隊，該役布雷迪傳球嘗試36次，完成20次，總計傳出近260碼，談笑用兵的結果是前三次攻守轉換就打出17：0的大幅度領先，布雷迪表現完勝布朗超級新人四分衛梅爾菲德，顯示其狀態火熱。

總計布雷迪的生涯在超級盃9度出賽，贏下其中的6次，個人獎項的部分，他獲得4次超級盃MVP與3度季賽MVP，同時也擁有著「獲得上述2榮譽最老球員」的紀錄。

【更多精采內容，詳見

愛國者超級盃

相關新聞

WTA年終賽／謝淑薇雙打2連勝 搶下4強門票

2019-10-30 07:58

WTA年終賽／躲過大坂 球后芭蒂卻敗給替補選手

2019-10-30 15:40

木蘭聯賽／台中拚3連霸 慎防花蓮「強風」

2019-10-30 00:11

橄欖球／英格蘭列陣抗毛利戰舞 影片破370萬點閱

2019-10-29 19:41

馬拉松／田徑國手跨界挑戰力挺 渣打公益馬捐款熱烈

2019-10-29 18:26

WTA年終賽／大坂直美傷退 提前結束賽季

2019-10-29 17:52

木蘭聯賽／總冠軍賽兩地開踢 花蓮喊話斷台中連霸

2019-10-29 16:10

巴黎名人賽／地主希望逆轉 松加收兩年來名人賽首勝

2019-10-29 14:41

田徑／鄭兆村憶阿嬤 「我的最大動力」

2019-10-29 00:48

網球／巴塞爾才奪冠 費德勒巴黎退賽

2019-10-28 22:10

PGA／伍茲美巡82冠到手 球星讚他活傳奇

2019-10-28 18:25

WTA年終賽／不敵上屆冠軍 詹家姊妹開胡再等等

2019-10-28 18:15

田徑／阿嬤沒見證佳績 「黃金右臂」鄭兆村有憾

2019-10-28 17:49

游泳／A標雙星王星皓、王冠閎 國外取經拚東奧

2019-10-28 16:52

擦去千分之二秒的淚水 楊俊瀚拚東京奧運門票#沒在怕的

2019-10-25 19:53

亞錦賽／南韓隊延長僵局制再見失誤 3比4不敵中國隊

2019-10-14 16:13

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

MLB／露奶遭無限期禁入球場 竟非為了干擾投球

2019-10-29 21:14

MLB／客隊6連勝 國民3轟逼太空人打第7戰

2019-10-30 11:49

NBA／3節飆40分20籃板 AD率湖人大勝灰熊

2019-10-30 13:36

NBA／厄文又被爆情緒化且不合群？ 隊友齊抱屈

2019-10-30 10:57

12強／劉致榮右肩無礙 坦言退隊心情複雜

2019-10-30 14:09

國民隊史首冠之路好坎坷 急需韋蘭德一局爆幫忙

2019-10-30 07:00

NBA／傳CBA廣廈隊報價200萬美元 遭法瑞德拒絕

2019-10-29 16:55

12強／劉致榮入隊才一周 右手不適辭退中華隊

2019-10-30 13:43

2019 MLB世界大賽賽程&最新戰況 國民逼出第七戰

2019-10-30 11:46

MLB／如果還有明天 國民薛則可先發G7

2019-10-30 06:58

NBA／打出新人王氣勢 雷槍艾倫：八村壘會取得高成就

2019-10-29 17:56

NBA／尼克近40年首位菜鳥達標 巴瑞特勇創紀錄

2019-10-29 17:16

NBA／對老東家雷霆 衛少：上了場就沒朋友

2019-10-29 16:51

NBA／保羅可能新落腳處 美媒：聽說他想去公鹿

2019-10-30 10:52

中職／Lamigo王朝 完美詮釋有錢未必是大爺　

2019-10-30 07:00

NBA／ 獨行俠歐陸雙星不夠看 靠板凳賞金塊首敗

2019-10-30 12:45

MLB／開轟不甩棒 布萊格曼跑到一壘才「掉棒」

2019-10-30 09:22

Lamigo告別透露球迷流失警訊 中職必須正視

2019-10-30 07:00

MLB／索托砲轟韋蘭德 世界大賽三轟史上最年輕

2019-10-30 11:19

12強熱身賽／對決劉致榮 朱育賢：很爽

2019-10-29 16:32

MLB／休士頓富商狂加碼 太空人封王可回收6.69億

2019-10-30 10:52

NBA／保羅回娘家 虧衛少「走錯休息室了」

2019-10-29 20:16

NBA／巴特勒熱火首秀擒老鷹 讚菜鳥赫洛是真貨

2019-10-30 11:21

12強／投球20秒限制 陳禹勳台語講暗號

2019-10-29 23:55

中職／林立爭霸戰獎金60萬 劉時豪滿貫砲16萬

2019-10-29 19:48

中職／就是潘威倫先發 林岳平交付開幕戰重任

2019-10-29 19:00

NBA／開胡仍有警訊 格林：現在勇士並非好球隊

2019-10-30 00:05

中職／FA期限只剩兩天 林益全看老天爺安排

2019-10-29 20:44

NBA／單場27罰26中 AD：免費送上門來的分數

2019-10-30 16:10

NBA／加州野火受災戶 詹姆斯送快餐車支援前線

2019-10-30 10:35

NBA／老鷹楊恩腳踝傷退 可能需休養2周

2019-10-30 13:05

走下神壇的勇士 新賽季嚴酷考驗才剛開始

2019-10-30 13:40

中職／朱育賢年度MVP 抱回3大獎最大贏家

2019-10-29 21:41

NBA／新主場加持有望衝7億美元 勇士營收狠甩勁敵

2019-10-30 15:10

NBA／不與對手互動 字母哥：交朋友退休再說

2019-10-30 15:30

12強熱身賽／戴如量轟古巴 中華教頭李盈南最終戰

2019-10-29 23:23

NBA／太空人主場拚封王 邀同城火箭2傳奇開球

2019-10-30 12:20

中職／「第七輪有魔法」 朱育賢驚喜拿MVP

2019-10-29 23:52

12強熱身賽／余謙對古巴後援獲讚霸氣 旅外目標不變

2019-10-29 23:20

WTA年終賽／謝淑薇雙打2連勝 搶下4強門票

2019-10-30 07:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top