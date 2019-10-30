NFL／傳奇四分衛鬆口 布雷迪：再戰3季沒問題

2019-10-30 15:55 台灣醒報 台北報導



NFL新英格蘭愛國者傳奇四分衛布雷迪(左)表示，個人規劃將征戰到45歲。 美聯社 分享 facebook

老驥伏櫪，志在千里！

NFL現役傳奇四分衛布雷迪29日晚間接受外媒採訪時表態，他對自身狀態的保持與規劃有自信，能再戰3年，打到45歲，征戰沙場邁入第20年的布雷迪，至今仍是聯盟強權愛國者隊的不動核心，依照目前愛國者開季打出的8連勝佳績來看，他們即將連11年統治美聯東區，讓布雷迪的豪語看來沒有誇張。

目標打到45歲

根據《CNN》專欄報導，42歲的NFL超級四分衛布雷迪29日在知名廣播格雷所訪時表示，他計劃中的退役時間是45歲，布雷迪提到，「運動員專業」可說是短期目標與長期目標的總和，而長期目標（職業生涯）越久就是專業的體現，表示運動員應該隨時把身體狀況維持在高檔。

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布雷迪的表態看來不像是亂誇海口，從他年齡邁入40大關後，關於他何時會退役的傳聞甚囂塵上，但布雷迪不斷用場上表現證明自己「仍是當打之年」，他從2009年到去年，年年入選職業碗（Pro Bowl，類似於各大體育賽事的明星賽），去年更拿下超級盃（總冠軍），說明40歲以後的布雷迪並未退化。

老兵不死更未凋零

而布雷迪本季到目前表現仍是勢不可擋，算上最新一輪的戰況，愛國者在他的穿針引線下，開季拿下8連勝，放眼美聯東區與整個美聯，僅有國聯西區、本季竄出的49人也維持不敗金身。愛國者隊最近的一勝是28日擊敗布朗隊，該役布雷迪傳球嘗試36次，完成20次，總計傳出近260碼，談笑用兵的結果是前三次攻守轉換就打出17：0的大幅度領先，布雷迪表現完勝布朗超級新人四分衛梅爾菲德，顯示其狀態火熱。

總計布雷迪的生涯在超級盃9度出賽，贏下其中的6次，個人獎項的部分，他獲得4次超級盃MVP與3度季賽MVP，同時也擁有著「獲得上述2榮譽最老球員」的紀錄。

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