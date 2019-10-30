WTA年終賽／謝淑薇雙打2連勝 搶下4強門票
2019-10-30 07:58
聯合報 記者林宋以情
／即時報導
在中國大陸深圳登場的WTA年終賽，我國「一姐」謝淑薇與捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）在紫組的小組賽第二戰，以6：2、1：6、10：5擊敗第六種子的捷克組合卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）／絲妮柯娃（Katerina Siniakova），笑納二連勝，率先挺進四強。
「台捷組合」在首戰鏖戰至超級搶十才力克今年澳網冠軍澳洲史托瑟（Samantha Stosur）／大陸張帥，第二戰同樣打得不輕鬆，首盤在第4局、第8局兩度破發對手，6：2搶下第一盤，不過次盤遭2018年兩座大賽冠軍捷克組合強勢反撲，僅保住一個發球局，1：6拱手讓出。
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所幸超級搶十謝淑薇／史翠可娃憑藉優異網前手感，打出3：1開局，儘管一度被追到6：5，但關鍵時刻連續破發對手，終場10：5搶下四強門票，謝淑薇與史翠可娃興奮擁抱，慶祝勝利。
世界女雙第一的史翠可娃表示，她與謝淑薇合作無間，且享受每一個時刻，才能拿下勝利，「我們彼此幫忙，我不會說贏球是好運，但我們在搶十打得更出色。」
分在紅組的詹詠然／詹皓晴，首戰出師不利，敗給衛冕軍匈牙利芭波絲（Timea Babos）／法國茉蘭登諾維奇（Kristina Mladenovic），今日將迎戰荷蘭素爾絲（Demi Schuurs）／德國葛羅內薇德（Anna-Lena Groenefeld），進行背水一戰。
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