WTA年終賽／謝淑薇女雙小組賽2連勝

2019-10-30 01:11 中央社 台北30日電



謝淑薇和捷克搭檔史翠可娃的台捷組合在WTA年終賽收下2連勝。 歐新社 分享 facebook 台灣網球一姐謝淑薇與捷克搭檔史翠可娃，今天凌晨在WTA年終總決賽女雙小組賽第2戰，以6比2、1比6、10比5拍落捷克組合，收下2連勝，晉級4強希望濃厚。

WTA年終總決賽今年在中國深圳舉行，年度積分前8的單、雙打組合獲得參賽資格，8組雙打被分為紅組和紫組，小組內進行單循環賽，取分組前2晉級4強，今年共2組台將入圍，分別為詹詠然與詹皓晴、謝淑薇與捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova），分屬紅組、紫組。

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謝淑薇與史翠可娃小組賽首戰出戰中國的張帥與澳洲的史托蘇兒（Samantha Stosur）所組成的「中澳聯軍」，鏖戰3盤才過關，「台捷聯軍」今天與捷克組合卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）與斯尼科娃（Katerina Siniakova）交手。

謝淑薇與史翠可娃開賽連保帶破，取得4比1領先，並在盤末再度破發得手，以6比2搶下首盤。

第2盤戰況急轉直下，「台捷聯軍」3度發球局失守，僅保住一個發球局，以1比6讓出次盤。

決勝盤「搶十」大戰，謝淑薇與史翠可娃歷經開賽短暫落後，隨後拉出3比0攻勢超前，並守住領先優勢，以10比5勝出。