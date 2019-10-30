WTA年終賽／貝坦絲爆冷擊敗球后巴蒂

2019-10-30 01:13 中央社 深圳29日綜合外電報導



荷蘭網球女將貝坦絲。 美聯社 分享 facebook 在WTA年終總決賽臨時遞補上陣的荷蘭網球女將貝坦絲今天爆出冷門，拚戰3盤後以3比6、6比3和6比4擊敗澳洲的世界球后巴蒂，使得這項季末大賽的戰況出現意外變化。

世界排名第10的貝坦絲（Kiki Bertens）丟掉首盤後，第2盤一開始也先遭破發，看似情勢不妙，但她奮戰不懈，經過2小時又9分鐘激戰終於扭轉劣勢，擺平後勁不繼的巴蒂（Ashleigh Barty）。

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巴蒂如果贏得這場比賽，就可以兩勝戰績提前確定由紅組出線晉級4強賽，如今要由下場比賽的結果決定。貝坦絲去年曾打入年終總決賽的準決賽，她必須贏得兩場比賽，才能晉級。

巴蒂的對手原本是日本好手大坂直美，但世界排名第3的大坂因肩膀受傷於今天稍早宣布退賽，貝坦絲臨時遞補上場。

貝坦絲起初看來相當緊張，連丟3個發球局，已確定年終世界排名第一的巴蒂趁虛而入，輕鬆搶得第一盤，但後來面對貝坦絲的反撲，她發球也逐漸不穩，第2和第3兩盤被破發5次，首度落敗給貝坦絲。（譯者：林治平）1081029