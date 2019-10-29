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馬拉松／田徑國手跨界挑戰力挺 渣打公益馬捐款熱烈

2019-10-29 18:26聯合報 記者劉肇育／即時報導

跨欄好手陳奎儒力挺2020渣打台北公益馬拉松。圖／主辦單位提供
跨欄好手陳奎儒力挺2020渣打台北公益馬拉松。圖／主辦單位提供
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2020渣打台北公益馬拉松開放報名迄今獲熱烈回響，包括奧運國手曹純玉、鄭兆村陳奎儒力挺公益，跨刀拍攝「奧運之星、勇不設限」系列FB影片，而今年推出全馬企業公益接力與報名公益捐款，企業、跑友愛心滿滿，公益跑起來，迄今19家企業報名全馬企業公益接力、捐款人數超過1200人，捐款金額近百萬。

渣打國際商業銀行公共事務暨行銷處負責人、公關暨行銷長陳穎勳表示：「渣打台北公益馬拉松和其他賽事不同，在於我們透過體育賽事向全民推動弱勢青年成長、學習及就業。過去六屆，已經累計服務727位視障朋友並幫助逾550位視障人才穩定就業。今年開始，渣打推出Futuremakers全球公益計畫，我們攜手馬拉松的贊助商與合作夥伴，共同舉辦弱勢青年工作坊，讓有夢想職業的弱勢青年在學生時期就提前接觸世界級品牌的知識與經驗，增加國際觀並且鼓勵他們不放棄向夢想前進。」

2020渣打台北公益馬拉松邁入第七年，特地邀請奧運選手曹純玉、鄭兆村、陳奎儒跨刀挺公益，拍攝「奧運之星、勇不設限」系列FB影片，呼應「Without Limits 我，勇不設限」。影片中曹純玉、鄭兆村、陳奎儒分別跨界挑戰標槍、跨欄、空手道，趣味KUSO的呈現方式，讓人看到平日在征戰運動場的選手，為了力挺公益表現出輕鬆詼諧的一面。

2020渣打台北公益馬拉松的賽事主題，「Without Limits 我，勇不設限！」概念源自美國中長跑名將普雷方丹（Steve Roland Prefontaine），「許多人跑步比速度，我則是在挑戰自己的勇氣，在精疲力竭的腳步中，抵達終點前再次超越自己的極限。」秉持這樣的精神，渣打馬特別首創菁英跑者禮遇，只要2018-2019年曾參加過AIMS／IAAF認證賽事，男性全馬成績優於2小時50分（含）、女性優於3小時30分（含），即可免費參加全程馬拉松組別，並擁有菁英跑者專用號碼布，賽事當天享有起跑拱門保留第一排特別區，同時提前一分鐘起跑，賽後還可以獲得Nike提供運動商品一份，名額有限，額滿為止。

標槍好手鄭兆村力挺2020渣打台北公益馬拉松。圖／主辦單位提供
標槍好手鄭兆村力挺2020渣打台北公益馬拉松。圖／主辦單位提供
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陳奎儒鄭兆村

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