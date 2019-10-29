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WTA年終賽／大坂直美傷退 提前結束賽季

2019-10-29 17:52聯合報 記者林宋以情／即時報導

大坂直美。 路透
大坂直美。 路透
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前日本球后大坂直美，29日WTA年終賽單打迎戰當今球后澳洲芭蒂（Ashleigh Barty）賽前，宣布因為右肩傷勢退賽，芭蒂將改和世界第10荷蘭芭坦絲（Kiki Bertens）交手。

22歲的大坂直美現居世界第三，她八強年終賽首戰鏖戰2小時又40分鐘，才艱辛7：6（1）、4：6、6：4擊敗捷克名將克薇歐娃（Petra Kvitova），不過今日宣布因傷退賽。

「非常失望我必須退出年終賽。」大坂直美表示，深圳年終賽令她賓至如歸，同時也是WTA年度最盛大賽事，「傷退絕非是我想要結束球季的方式。希望能夠盡快康復，明年再訪深圳。」

大坂直美退賽，也讓芭蒂挺進四強機率倍增，她首戰5：7、6：1、6：2逆轉勝瑞士好手世界第7班西琪（Belinda Bencic），今日只要再勝芭坦絲就能以紅組第一率先晉級。紫組目前則由烏克蘭史托維琳娜（Elina Svitolin）、羅馬尼亞哈蕾普（Simona Halep）各持一勝。

大坂直美芭蒂

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