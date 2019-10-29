木蘭聯賽／總冠軍賽兩地開踢 花蓮喊話斷台中連霸

2019-10-29 16:10 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



2019台灣運彩木蘭聯賽總冠軍賽將在11月2日與9日於花蓮、台中兩地開打。記者劉肇育／攝影 分享 facebook 2019台灣運彩木蘭聯賽總冠軍賽將在11月2日與9日於花蓮、台中兩地開打，今年由例行賽分居第一、二名的台中藍鯨與花蓮女足爭冠，其中花蓮女足雖然在例行賽苦吞對戰三連敗，但今年歸國效力花蓮女足的「八萬」王湘惠就表示，希望能在冠軍賽一吐悶氣，打出花蓮女足該有的風格。

今年木蘭聯賽總冠軍賽由台灣運動彩券冠名贊助，並與去年採取相同的「主客二回合總冠軍戰」制，以兩場比賽的總進球數定勝負，如進球數相同則比較客場進球，若仍不相上下，則直接進行PK大戰，勝者將能獨得20萬獎金。

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今年冠軍賽由將挑戰三連霸、例行賽13勝2和的台中藍鯨，出戰例行賽10勝2和3敗的花蓮女足，其中花蓮女足吞下的三場敗仗都是敗給台中藍鯨，讓今年旅外歸國加入花蓮女足的王湘惠直言，期待冠軍賽能一吐悶氣。

「其實今年我們一直都很有信心，但礙於訓練時間無法整合，導致信心慢慢被磨滅，沒辦法展現最好狀態。」王湘惠在談到球隊例行賽表現與接下來的冠軍賽時說：「例行賽時我們一直沒有把花蓮女足的風格發揮出來，感覺就是有一口氣被悶住，期待冠軍賽時我們能夠發揮，並阻斷藍鯨的三連霸。」

而台中藍鯨教練呂桂花則表示，雖然在例行賽三度擊敗花蓮女足，但從內容和數據來看，花蓮女足仍是聯賽六隊中實力最好的隊伍，「這讓我們一點都不敢放鬆，尤其是要在他們主場進行的賽事，讓我前一個禮拜就會睡不好。」