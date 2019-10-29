巴黎名人賽／地主希望逆轉 松加收兩年來名人賽首勝

2019-10-29 14:41 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



松加。 歐新社 分享 facebook

以外卡名額參加巴黎名人賽，地主好手松加（Jo-Wilfried Tsonga）沒讓法國球迷失望，台灣時間今天凌晨演出逆轉勝，耗時2小時又22分鐘以4：6、7：5、6：4逆轉俄羅斯好手羅布雷夫（Andrey Rublev），迎接相隔2年的千分名人賽首勝。

「很高興今天贏了，顯然今天所有事都不是完美，但最重要的還是獲勝了，最後兩盤我打出很好表現。」今天發出20記「愛司」的松加說。

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身為2008年賽會冠軍，松加去年因左膝動刀，暫別賽場超過7個月，距離上一次名人賽奪勝已要回溯到2017年5月的馬德里名人賽；今天雖送出首盤，他第二盤第11局把握住破發機會，決勝盤再瓦解自己4次破發危機，讓世界排名22的對手首輪就打包。

松加分享在第二盤作戰的策略是更靠近底線去壓迫羅布雷夫，「我的發球局則是打得更積極，這個成效不錯。」

34歲的「地主希望」通過首輪考驗，第2場又是硬仗，對手是今年美網打進4強、已經拿到ATP年終賽資格的義大利好手貝雷帝尼（Matteo Berrettini）。

另一名地主好手夏迪（Jeremy Chardy）也過頭關，第二輪要遭遇排第4種子的俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev），帕爾雷（Benoit Paire）和13種子孟非斯（Gael Monfils）則要在「法國內戰」爭第3輪門票。