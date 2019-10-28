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網球／巴塞爾才奪冠 費德勒巴黎退賽

2019-10-28 22:10聯合報 記者林宋以情／即時報導

才在家鄉高舉第10座巴塞爾網賽冠軍，38歲「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）今天宣布退出巴黎名人賽，為下個月登場的倫敦年終賽調整步調。

費德勒昨天以兩個6：2擊敗澳洲德米納爾（Alex de Minaur），第10度在鄉親父老面前高舉金盃，頒獎典禮上忍不住激動淚下。不過為了延續自己的網球生涯，費德勒有捨有得，宣布巴黎名人賽退賽。

「我很失望，巴黎名人賽必須退賽。」費德勒聲明中對法國球迷感到抱歉，相約明年法網見；他在2011年巴黎名人賽奪冠，也是唯一一次，「我希望能夠在ATP巡迴賽打得長長久久，所以得重整步調。」

費德勒退賽，「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）將自手傷復出，放話在巴黎尋求年終球王寶座。他上個月拉沃盃手腕發炎，上海名人賽也缺席，不過善用時間，上周在家鄉馬約卡與愛情長跑14年的女友希絲卡．佩雷約（Xisca Perello）步入禮堂。

倫敦年終賽將在11月10日至17日登場，世界前三塞爾維亞球王約克維奇（Novak Djokovic）、納達爾、費德勒，以及俄羅斯梅德維夫（Daniil Medvedev）、希臘新星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）和才在家鄉維也納網賽奪冠的奧地利名將汀恩（Dominic Thiem）都已經搶下年終賽門票，巴黎名人賽將會決定最後兩席。

費德勒納達爾

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