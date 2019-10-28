WTA年終賽／不敵上屆冠軍 詹家姊妹開胡再等等

2019-10-28 18:15 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／即時報導



截圖自詹詠然官方粉絲團 分享 facebook

在大陸深圳登場的WTA年終賽，謝淑薇昨天在雙打開出紅盤，分在紅組的雙打詹詠然／詹皓晴今天出師不利，首戰鏖戰3盤，2：6、7：5、6：10不敵尋求衛冕后座的匈牙利芭波絲（Timea Babos）／法國茉蘭登諾維奇（Kristina Mladenovic）組合，吞下首敗。

WTA年終賽總獎金創新高1400萬美元（約台幣4.35億元），我國兩組雙打兵分紫組、紅組，力拚50萬美元（約台幣1554萬元）的雙打冠軍獎金。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

詹家姊妹是大會第五種子，首戰交手上屆冠軍匈法組合芭波絲／茉蘭登諾維奇，其中芭波絲尋求年終賽雙打三連霸。匈法組合身擁兩座大滿貫雙打金盃，曾在2018年澳網女雙封后，今年法網捧回第二冠。

面對大會第三種子，大小詹首盤面臨3個破發點都沒能化解，2：6先丟第一盤，第二盤雙詹全力反撲，7：5扳回一城，決勝搶十雙方激烈交鋒，但匈法組合把握關鍵，10：6帶走勝利。

雙詹下一戰將迎戰荷蘭素爾絲（Demi Schuurs）／德國葛羅內薇德（Anna-Lena Groenefeld），兩軍過去五度交手，詹家姊妹二勝三負。