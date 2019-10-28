田徑／阿嬤沒見證佳績 「黃金右臂」鄭兆村有憾
2019-10-28 17:49
聯合報 記者林宋以情
／即時報導
2020東京奧運門票到手的標槍「黃金右臂」鄭兆村，2017年台北世大運擲出91公尺36亞洲新猷，沒能讓已辭世的阿嬤親眼見證，成為最大遺憾。鄭兆村28日出席品牌活動分享心路歷程，現場更展示出一幅他與阿嬤的手繪畫作，感謝阿嬤成為他的最大動力，跌倒了也要站起來。
才在全運會完成標槍三連霸，鄭兆村28日攜手富邦勇士「野獸」林志傑、空手道「小清新」文姿云以及全方位音樂人ØZI、Locking舞者謝馨慧，現身品牌分享會，暢談無懼難關，追求夢想的信念與故事。
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亞洲標槍紀錄保持人鄭兆村除了展示世大運獎狀，以及5月上海鑽石聯賽亞軍獎盃（該役擒下東京奧運門票），另外還有一幅與他與阿嬤的手繪畫作。
鄭兆村表示，2017年阿嬤過世，沒機會看到他的好表現，有點遺憾自己為什麼沒有早點有成績，特別感謝阿嬤從不支持他練田徑，到成為他的最大後盾，「對我格外意義重大，就算我跌倒了，也要站起來，是我前進的動力。」
結束國際賽征戰一季，鄭兆村獲得短暫兩周喘息時間，11月15將前往天津展開為期3周冬訓。縱使訓練辛苦，鄭兆村說：「有時候放棄比堅持還要難，即便不知道前面的路有多璀璨，但就將挑戰視為探險一樣。」
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