游泳／A標雙星王星皓、王冠閎 拚東奧赴日、美移訓

2019-10-28 16:52 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／即時報導



國家隊教練許峰銘（左起）、王耀偉、萬久博敏 、黃智勇。圖／國體大提供 分享 facebook

為2020東京奧運積極備戰，我國泳將王星皓、王冠閎結束全運會後，今起於日本鹿兒島鹿屋體育大學進行13天運科檢測及移地訓練，鹿屋體大教授松下雅雄也與兩位選手與隊職員會面，兩人結束日本移訓後將轉往美國，進行第二階段訓練與實戰。

鹿屋體大是國立體育大學的姐妹校，在體育署長高俊雄及國體大牽線之下，由體育署、國體大、鹿屋體大、國訓中心與游泳協會五方合作，讓此次移地訓練實現。此次運科檢測由鹿屋體大運動生理學教授荻田太、運動生物力學教授前田明團隊合作，將進行最大攝氧量、血乳酸、水阻力、主動牽引系統等一系列生理檢測，以及動作技術分析。

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移訓團隊參觀鹿屋體大游泳池訓練設備。圖／國體大提供 分享 facebook

水阻力檢測設定在每秒2.3公尺水流，選手每回合游五秒鐘，休息10秒鐘。選手以能游7回合以上作為訓練體能檢測及格標的，最多進行10回合結束。動作技術分析則是在泳池水裡置放16台高速攝影機，泳池上方也有8台高速攝影機，用於紀錄選手技術動作，再由運科人員向教練解釋選手目前技術動作缺失。

鹿屋體大游泳池在1986年建置，其中水阻力檢測池亦結合密閉艙模擬低氧環境，每年十月與五月時期，日本游泳國家隊也會前往鹿屋體大進行八周低氧環境訓練。王星皓表示，鹿屋體大游泳館歷史久遠，但設備遠比台灣先進，「游泳池、校園環境非常好，可以讓我好好享受訓練的過程。」

我國泳將王星皓（前右一）、王冠閎（前左一）與國家隊許峰銘教練、王耀偉教練、萬久博敏總教練 、黃智勇教練今日起於日本鹿兒島鹿屋體育大學，進行為期13天的運科檢測以及移地訓練。圖／國體大提供 分享 facebook

國家隊教練許峰銘帶領兩名教練王耀偉、黃智勇、國訓中心李偉義運科人員、前奧運國手王琪，預計停留13天，除了進行運科檢測，也由鹿屋體大游泳隊總教練萬久博敏帶領王星皓、王冠閎訓練，包含輔助訓練、重量訓練，以及平日訓練監控方法。