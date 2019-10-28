PGA／伍茲美巡82冠到手 球星讚他活傳奇

2019-10-28 18:25 中央社 千葉縣印西市28日綜合外電報導



美國高球名將老虎伍茲今天勇奪生涯第82座美巡賽冠軍追平史上最多，眾球星推特道賀。 美聯社 分享 facebook

美國高球名將老虎伍茲今天勇奪生涯第82座美巡賽冠軍，高球球星「金熊」尼克勞斯率先推文道賀，世界排名14的弗諾（Tony Finau）更盛讚伍茲是高壇「活傳奇」。

生涯拿了18座大賽冠軍的尼克勞斯推文說：「＠老虎伍茲拿到第82座美巡賽冠軍，真的很替他開心，也為高球這個運動開心。」

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「多年來，我們想看到的就是老虎重拾健康，這是為了他生活品質著想。」

「但老虎的手術和他投入的努力，造就的顯然是高球之福！」

世界排名14的弗諾（Tony Finau）在推特盛讚伍茲是「活傳奇」，「向＠老虎伍茲的82冠道賀！」

伍茲今天追平史尼德（Sam Snead）美巡賽82冠紀錄後，世界排名第2的麥克羅伊（Rory McIlroy）表示，他很快地算了算之後赫然發現，自己「接下來10年每年都得拿6冠」，才能拉近和伍茲的距離。