衝浪／台灣國際公開賽下月台東舉行 28國好手逐浪爭雄
2019-10-28 16:21
聯合報 記者毛琬婷
／台北即時報導
邁入第9屆的2019台灣國際衝浪賽公開賽將於11月23日至12月7日在台東金樽展開，繼去年與世界衝浪聯盟（WSL）合作辦理「世界長板總冠軍賽」及「世界青少年衝浪總冠軍賽」兩項國際冠軍賽事後，今年還擴大舉辦QS3000男子短板積分賽，吸引國際浪人來到台東。
台東金樽擁有得天獨厚的海浪地形，成為台灣首屈一指的衝浪基地，也在歷經9年舉辦台灣國際公開賽的情況下，成為國際浪人嚮往的衝浪勝地，今年台東縣政府為了鼓勵台灣選手勇敢挑戰自己，還將國內組賽事獎金加碼至40萬，創下台灣國內衝浪賽事最高獎金。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
今年除了「世界長板總冠軍賽」及「世界青少年衝浪總冠軍賽」兩項國際冠軍賽事，還擴大舉辦QS3000男子短板積分賽，3大賽事共計28個國家地區、300多名國內外衝浪好手將齊聚台東。
台灣也派出多名地主好手前來與各國好手競技，來自台東的兄弟檔胡家浚、胡家桓從小就在海邊長大，兄弟倆先後接觸衝浪，年僅14歲的胡家桓也已是第4次參賽，從國小五年級開始衝浪的他希望能透過比賽與各國好手交流，學習更佳的衝浪技巧。
留言