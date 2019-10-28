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衝浪／台灣國際公開賽下月台東舉行 28國好手逐浪爭雄

2019-10-28 16:21聯合報 記者毛琬婷／台北即時報導

2019台灣國際衝浪賽公開賽將於11月23日至12月7日在台東金樽展開。記者毛琬...
2019台灣國際衝浪賽公開賽將於11月23日至12月7日在台東金樽展開。記者毛琬婷／攝影
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邁入第9屆的2019台灣國際衝浪賽公開賽將於11月23日至12月7日在台東金樽展開，繼去年與世界衝浪聯盟（WSL）合作辦理「世界長板總冠軍賽」及「世界青少年衝浪總冠軍賽」兩項國際冠軍賽事後，今年還擴大舉辦QS3000男子短板積分賽，吸引國際浪人來到台東。

台東金樽擁有得天獨厚的海浪地形，成為台灣首屈一指的衝浪基地，也在歷經9年舉辦台灣國際公開賽的情況下，成為國際浪人嚮往的衝浪勝地，今年台東縣政府為了鼓勵台灣選手勇敢挑戰自己，還將國內組賽事獎金加碼至40萬，創下台灣國內衝浪賽事最高獎金。

來自台東的衝浪兄弟檔胡家浚（左起）、胡家桓及高培華。記者毛琬婷／攝影
來自台東的衝浪兄弟檔胡家浚（左起）、胡家桓及高培華。記者毛琬婷／攝影
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今年除了「世界長板總冠軍賽」及「世界青少年衝浪總冠軍賽」兩項國際冠軍賽事，還擴大舉辦QS3000男子短板積分賽，3大賽事共計28個國家地區、300多名國內外衝浪好手將齊聚台東。

台灣也派出多名地主好手前來與各國好手競技，來自台東的兄弟檔胡家浚、胡家桓從小就在海邊長大，兄弟倆先後接觸衝浪，年僅14歲的胡家桓也已是第4次參賽，從國小五年級開始衝浪的他希望能透過比賽與各國好手交流，學習更佳的衝浪技巧。

衝浪

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