巴黎名人賽／手傷復出 納達爾搶年終球王

2019-10-28 14:20 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



「西班牙蠻牛」納達爾晉升「人夫」後的第一場比賽就是今天開戰的巴黎名人賽。 歐新社 分享 facebook

剛和女友結束愛情長跑，「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）晉升「人夫」後的第一場比賽就是今天開戰的巴黎名人賽，年度積分暫居首位的西班牙名將直言，若能成為「年終球王」，當然再好不過。

目前世界排名第2的納達爾，年度積分以1280分領先目前塞爾維亞「世界球王」 約克維奇（Novak Djokovic），世界排名也僅落後小約320分，若是首度在年度最後一場千分級的巴黎名人賽登頂，就能確保生涯第5度登上「年終球王」。

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若是成為年終球王，納達爾就能追平小約、「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）和美國傳奇康諾斯（Jimmy Connors），同居史上第2，納達爾也承認，若能達成這項紀錄就「太棒了」。

「我偏好世界第1而非世界第2，世界第2而非世界第3，當然，能為年終球王是很特別的事，我很樂意讓這一切發生。」33歲的納達爾說。過他和小約雖是世界球王競爭對手，賽前仍和小約一同練球。

今年打下法網和美網金盃的「西班牙蠻牛」，拉沃盃手傷後就再沒出賽紀錄，他透露美網時手就有狀況，拉沃盃無法以想像方式完成，「之後我必須停下腳步一段時間，感覺已經好多了，這也是為何我在這裡，我的目標是表現出百分百狀態，這是我所期待的。」

有趣的是，納達爾生涯摘下破紀錄的12座法網冠軍，同座城市舉行的巴黎名人賽卻從未登頂，有媒體詢問是否是因為「運氣不好」？納達爾回應：「如果是不幸運，那我可是12次法網奪冠，從未在巴黎名人賽獲勝並不是運氣不好，我生涯好幾次缺席這場比賽，其他次沒有打太好，有幾次則是對手表現優於我。」

納達爾生涯已經摘下84座巡迴賽等級的冠軍，只有兩座是室內賽，他承認室內出賽並非自己太擅長的場地，不過自己也有針對這點加強，希望本周會有不錯收穫。