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F1／漢米爾頓飆速搶勝 坐等第6座總冠軍到手

2019-10-28 15:06台灣醒報 台北報導

衛冕冠軍漢米爾頓28日拿下墨西哥大獎賽，將迎來第6座年度總冠軍榮耀。 美聯社
衛冕冠軍漢米爾頓28日拿下墨西哥大獎賽，將迎來第6座年度總冠軍榮耀。 美聯社
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賓士車隊好手漢米爾頓以僅進維修站1次的大膽策略，擊退法拉利車隊常勝軍維多及勒克萊爾等，拿下28日F1墨西哥大獎賽冠軍。漢米爾頓目前暫居得分榜第1名，以74分領先同隊好手鮑達斯，最快待下一場美國大獎賽結束，即能成功衛冕、奪下個人第6座年度總冠軍。

大膽策略奏效

根據《BBC》報導，F1墨西哥大獎賽落幕，賓士車隊漢米爾頓僅進站維修1次，此大膽策略奏效、成功奪冠，距離世界冠軍的頭銜只差一步，賽後受訪談到將迎來生涯第6座總冠軍殊榮，漢米爾頓激情回道：「我並不在意，我就只是很享受競賽的快感！」

本場漢米爾頓贏得並不輕鬆，開場爭搶位置時與紅牛車手維斯塔潘發生擦撞，雙雙衝出跑道，所幸並無大礙，兩者皆迅速回到賽道中。直至最後一圈，領先的4名車手都只以些微差距領先彼此，包括前世界冠軍維特爾及芬蘭好手鮑達斯分別佔據第2及第3名，後方還有本季表現亮眼的新秀勒克萊爾。

終場漢米爾頓以將近2秒的成績擊敗維特爾，最快於下一場美國大獎賽事後就能衛冕世界冠軍。漢米爾頓本季已奪下10個分站冠軍，目前以74分領先排行榜第2的鮑達斯。

法拉利錯失機會

據《每日電訊報》報導， 墨西哥大獎賽一直都是漢米爾頓的罩門，睽違3年後才再次於墨西哥分站拿下冠軍，賓士車隊主席沃爾夫表示：「我們以實驗性的精神，執行進站1次的策略，但漢米爾頓對車子瞭若執掌及嫻熟的操控能力才是獲勝關鍵。」

本場賽事中，法拉利車隊有機會取得領先地位，但德國好手維特爾卻選擇多次的進站換胎，保持輪胎的強度。儘管賽事末段，維特爾輪胎強度的確遠勝漢米爾頓，終究敵不過進站維修的時間差、錯失機會，一路落後於漢米爾頓至終場結束。

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漢米爾頓沃爾

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