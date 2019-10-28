WTA年終賽／謝淑薇雙打開胡 瞄準年終球后
2019-10-28 12:15
聯合報 記者曾思儒
／即時報導
今年溫布頓攜手登頂，我國網球「一姊」謝淑薇和捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）昨天深夜在WTA年終賽開出紅盤，朝「年終球后」目標再進一步。
WTA年終賽總獎金高達1400萬美金，只有單、雙打年度積分前8的組合才能參加；賽事今年從新加坡移師大陸深圳，「台捷組合」正是第一組拿到雙打門票的搭檔，昨天碰今年澳網摘冠的澳洲史托瑟（Samantha Stosur）／地主張帥，纏戰到「超級搶10」以6：4、4：6、10：5迎接勝利。
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賽後主持人請謝淑薇直接用中文和現場球迷打招呼，謝淑薇笑說：「很開心能再回來，謝謝大家今天來為我們加油，謝謝大家！」之後主持人再詢問她比賽感想，她還反問「要我用中文還英文」，現任雙打球后的史翠卡娃還一旁笑說，搭檔可以中文、英文都講一遍。
謝淑薇2013年就曾嘗過年終賽雙打冠軍滋味，寫下台將紀錄，當時搭檔是大陸「金花」彭帥；首度和史翠可娃挑戰年終賽，寶島「一姊」笑說，能以勝利展開賽事當然再好不過，尤其過程又十分拉鋸，「但很感謝我們是獲勝者，我認為我們表現也很不錯，我們倆都非常高興。」
台捷組合在WTA年終賽排第2種子，打下首勝後，明天的紫組第2戰對手是排第6種子的捷克組合卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）／絲妮柯娃（Katerina Siniakova）；位於紅組的詹家姊妹詹詠然／詹皓晴則要在今天下午4點迎接首戰，排第5種子的姊妹倆第一場對手是列第3種子的匈牙利芭波絲（Timea Babos）／法國茉蘭登諾維奇（Kristina Mladenovic）。
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