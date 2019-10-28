PGA／王者回歸！ 伍茲日本摘史上最多紀錄82冠

2019-10-28 12:05 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



老虎伍茲在日本千葉舉行的Zozo錦標賽摘下金盃，生涯累積PGA冠軍數到達82座，追平PGA史上最多冠的史尼德。 美聯社 分享 facebook

美國高球名將「老虎」伍茲（Tiger Woods）的輝煌紀錄，今天再添一筆，他在日本千葉舉行的Zozo錦標賽摘下金盃，生涯累積PGA冠軍數到達82座，追平PGA史上最多冠的史尼德（Sam Snead），和早已退役的名將並列冠軍榜首位。

受天候影響，原本昨天就要完賽的Zozo錦標賽直到今天早上才結束所有賽程；伍茲今天前完成第四輪前11洞，復賽前的成績是低於標準桿18桿、以3桿領先地主松山英樹，儘管今天一下場就吞下柏忌，但「老虎」第14洞進帳博蒂，收尾的18洞也射下小鳥，最終就以261（-19）桿封王。

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以3桿之差擊敗地主，伍茲形容這座冠軍非常巨大，「有比外界想像更多的對手緊追在後，這絕對是壓力。」不過他首輪克服剛下場吞下3柏忌亂流，後16洞狂抓9隻小鳥，好手感也不因天候延賽影響，第二輪再有7博蒂演出，為本季第2冠奠定基礎。

早在6年前，伍茲冠軍數就累積到79座，但接連手術和場外問題，讓「老虎」球場表現起起伏伏，直到2018年才終結「冠軍荒」，今年名人賽再收穫第81冠，加上今天在日本首度舉辦的PGA賽事登頂，才寫下並列史上最多冠紀錄。

「這很瘋狂，真的很多。」伍茲如此形容自己的冠軍數，「我大部分職業生涯都能有穩定表現，今天也是其中之一。」

北愛爾蘭名將麥克羅伊（Rory McIlroy）以267（-13）桿和南韓任成宰（Sungjae Im）並列第3，我國好手潘政琮則以283（+3）桿並列59位。