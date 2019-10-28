網球／球童到10屆冠軍 費德勒巴塞爾寫紀錄

2019-10-28 09:10 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



26年前是以球童身分參與巴塞爾公開賽，「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）台灣時間昨天深夜已經第10度高舉金盃，昨天決賽他以兩個6：2輕取澳洲對手德米納爾（Alex de Minaur），為傳奇紀錄再添一筆。

費德勒已在哈雷草地賽10度登頂，昨天又在家鄉賽事寫下驚人紀錄，他笑說決賽過程比預期的快了些，「但非常的好，我認為我打出很好比賽，開賽並不好打，前5局我們有些很好來回，但我從沒回頭。」

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38歲的瑞士傳奇自評，自己進攻有發揮，非受迫性失誤也不多，發球表現也不錯，「德米納爾也表現很棒，我想我們對這結果都很開心，但能在家鄉巴塞爾迎接第10座冠軍，對我是很棒的時刻。」

這只是20歲的德米納爾生涯第6度打進決賽，他形容，費德勒將許多壓力加諸對手身上，不過雖只纏戰68分鐘就繳械，他也獲得300分積分和21萬6025歐元獎金，「我非常開心，這是不可思議的經驗，我會從中學習，我想我還要更努力，和團隊繼續加油。」

費德勒孩提時期曾在巴塞爾公開賽擔任兩年球童，1998年第一次拿到會內外卡就碰美國退役名將阿格西（Andre Agassi），這些往事仍歷歷在目，如今他已是15度晉級決賽、打下10冠，除將戰績累積到75勝9敗，且是在中央球場打下24連勝，無怪乎他多次大喊開心，「這對我是多麼棒的比賽，一向如此，更尤其是最近這幾年。」

這座故鄉大賽的冠軍是費德勒生涯第103座巡迴賽金盃，本季第4度捧冠也讓他追上「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）、俄羅斯梅德維夫（Daniil Medvedev）及塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic），並列本季次佳，僅落後拿下5冠的奧地利名將汀恩（Dominic Thiem）。