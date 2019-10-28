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網球／瑞士室內網賽 費德勒在家鄉第10度封王

2019-10-28 06:14中央社 巴塞爾27日綜合外電報導

瑞士網球名將費德勒奪下瑞士室內網賽冠軍金盃。 美聯社
瑞士網球名將費德勒奪下瑞士室內網賽冠軍金盃。 美聯社
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瑞士網球名將費德勒今天在瑞士室內網賽（Swiss Indoors）決賽，以6比2、6比2直落二擊敗澳洲小將德米瑙爾，輕鬆在家鄉巴塞爾（Basel）奪下他在這項賽事的第10座冠軍金盃。

38歲的費德勒（Roger Federer）今天擊敗德米瑙爾（Alex de Minaur）後，不僅刷新自己的瑞士室內網賽史上最多冠紀錄，這也是他職業生涯的第103座男單冠軍。

賽後費德勒表示：「比賽很快結束，感覺很不錯，我覺得自己打得很好。」

費德勒也不忘稱讚對手，他說：「我認為亞力克斯（德米瑙爾）也打了一場很棒的比賽，我覺得我們兩人都可以很開心。」

費德勒在瑞士室內網賽10度奪下金盃，期間分別有2次三連霸（2006年至2008年、2017年至2019年），以及2次二連霸（2010年至2011年、2014年至2015年）。

費德勒另一項10冠紀錄是在德國哈雷網賽（Halle）所締造，今年6月他在哈雷網賽男單決賽，以7比6（7/2）、6比1擊敗比利時好手高芬（David Goffin），順利拿下他在這項賽事的第10座金盃。

Roger FedererDavid Goffin比利

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