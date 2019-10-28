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WTA年終賽／謝淑薇首戰開紅盤 3盤力克澳網雙打冠軍

2019-10-28 00:01聯合報 記者林宋以情／即時報導

WTA年終賽中國大陸深圳點燃戰火，謝淑薇打頭陣，攜手捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova），6：4、4：6、10：5逆轉勝澳網雙打冠軍澳洲史托瑟（Samantha Stosur）／地主張帥，首戰開紅盤。

今年年終賽獎金再創新高，總獎金1400萬美元（約台幣4.35億元），我國兩組女雙獲得門票，台捷組合分在紫組，詹家姊妹則在紅組，力拚50萬美元（約台幣1554萬元）的雙打冠軍獎金。

由於前兩場單打賽事都鏖戰三盤才分勝負，第一場大坂直美與捷克克薇歐娃（Petra Kvitova）更打滿3小時，最終才由大坂直美以7：6（7：1）、4：6、6：4勝出，因此表定第三場的謝淑薇雙打遲至10點才登場。

兩軍開賽各拿一盤，次盤台捷組合第3局強勢回破，6：4扳平。搶十決勝，謝淑薇／史翠可娃打出4：1開局，並持續擴大差距，第三個賽末點拿下勝利。

謝淑薇賽前在粉絲專頁分享與史翠可娃的合照。圖／取自Su-Wei Hsieh 夢遊...
謝淑薇賽前在粉絲專頁分享與史翠可娃的合照。圖／取自Su-Wei Hsieh 夢遊寫真人謝淑薇
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【中央社台北27日電】

台灣網球一姐謝淑薇與捷克搭檔史翠可娃，今天在WTA年終總決賽女雙小組賽首役，以6比4、4比6、10比5扳倒澳洲的史托蘇兒與中國的張帥，順利開出紅盤。

WTA年終總決賽今年在中國深圳舉行，僅年度積分排名前8的單、雙打好手才可獲邀參賽，8組雙打分成2組進行循環賽，分組前2晉級4強，女雙冠軍將可獲得100萬美元（約新台幣3084萬元）的高額獎金。

今年WTA年終賽共有2組台灣選手取得參賽門票，除謝淑薇與史翠可娃（Barbora Strycova）的「台捷聯軍」外，另有雙打姊妹花詹詠然與詹皓晴也同獲參賽門票，不過兩組人馬預賽分在不同組，若雙雙順利闖關，最快4強才會碰頭。

謝淑薇與史翠可娃今天遭遇中國張帥與史托蘇兒（Samantha Stosur）這組「中澳聯隊」，兩組人馬今年曾在西班牙的馬德里公開賽8強交鋒，當時「台捷聯軍」以直落二掃落對手輕鬆拿下4強門票，最終一路過關斬將奪冠。

今天開賽後首盤雙方僵持不下，前8局以4比4打平，第9局「台捷聯軍」順利保發後取得超前，接著首度攻破對手發球局，先以6比4拿下。

次盤「台捷聯軍」第3局遭對手破發得逞，陷入1比3落後，接下來兩人始終無法突破對手發球局，以4比6讓出次盤，雙方打成1比1平。

決勝盤「台捷聯軍」重整旗鼓，靠著開局一波7比2攻勢取得大幅領先，也提前奠定勝基，最終以10比5拍落對手，順利拿下小組賽首勝。

謝淑薇大坂直美澳網

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