足球／國小迷你足球賽 北中南3地開踢
2019-10-27 23:21
聯合報 記者林宋以情
／即時報導
「22縣市・全國主場」的108年度國民小學迷你足球賽，周末進行最後一周賽事，基隆、彰化、嘉義同時開踢，共有逾500個家庭，攜家帶眷一同瘋足球。
嘉義站U6及U8賽事，共計30隊齊聚嘉義大學附設實驗小學，這也是嘉義首度有如此多支幼兒足球隊伍參賽。彰化站則是在濃濃古都風的鹿港足球公益園區，彰化地區近幾年舉辦不少國際體育賽事，在地鄉親也逐漸培養運動風氣。
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台灣本島最北端的城市基隆，比賽場地特別挑選在基隆最富傳統地標場館的基隆市立體育館舉行，市長林右昌表示，基隆雖然多雨、可用空間也不多，但是迷你足球的充氣式氣墊球場，可以克服問題，未來會在例假日多舉辦這類賽事活動，讓家長能陪同小孩一起享受足球的樂趣，增加親子更良好的互動關係。
今日北、中、南三地賽事結束後，也正式宣告本島賽事全部告一段落，下周將在離島最後一站 - 金門結束所有本年度賽事。
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