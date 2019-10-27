足球／2019台灣親子足球嘉年華 踢進京華城

2019-10-27 23:16 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／即時報導



由台灣體育總會足球協會主辦，2019年台灣親子足球嘉年華，今年踢進購物中心京華城，在地心引力表演場舉辦，同時委託迷你足球協會負責規劃賽事，共分為Ｕ6及Ｕ9二組，跟以往的分齡略微不同，不減小朋友踢球的熱情。

台灣親子足球嘉年華自2010年開辦以來，都在室外舉行，今年打破傳統首度移至室內，吸引全家大小同樂。就讀中正國小今年八歲的歐文有著一張外國臉孔，父親來自美國，一年多前開始踢球，自從接觸足球以來喜歡上團體生活，也懂得與隊友培養默契，也願意為了足球早起。

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歐文媽媽感謝足球為歐文培養正確的生活作息。對於第一次在購物中心舉辦足球比賽她感到相當新鮮，也因為充氣式氣墊球場的安全性十足，讓他能安心地任由歐文在場內盡情奔跑不會有受傷的疑慮。