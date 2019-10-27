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射箭／凱撒例行賽封王 台南搭上季後賽末班車

2019-10-27 22:51聯合報 記者林宋以情／即時報導

企業射箭聯賽元年前19輪互有領先的凱撒和寒舍隊激戰到最後一輪，由凱撒以3分之差的419：416後來居上，登上例行賽冠軍寶座，台南和協會青年隊同為384分，比勝場數後由台南以一勝之差搭上季後賽末班列車。

例行賽27日在國立體大足球場收兵，壓軸好戲由寒舍對凱撒，前19輪落後4分的凱撒，今天5點贏了3點，總積分419分躍居第一，寒舍416分第二，愛山林391分第三，協會青年和台南同為384分，台中銀行299分第六。

其中協會青年和台南比了20輪同分，最後比較兩隊在例行賽的總勝場數後，由台南隊以一勝之差的48：47驚險勝出，和前三名一同闖進11月2日、3日在大直橋下舉行的季後賽。

凱撒和寒舍今天捉對，首場雷千瑩6：0大勝寒舍高佳萍，第二點男單寒舍陳信夫6：4反將饒廷宇一軍。第三點混雙和第四點女團凱撒6：2、5：3連勝兩場，取得416：411領先，最後一點男團寒舍5：3反撲，仍以416：419飲恨，將例行賽冠軍寶座拱手讓給凱撒。

青年上半季結束曾高居第二，賽完前19輪，協會青年363分躍居第四，原本領先三分的台南358分掉到第五，加上第20輪首場對新竹愛山林，協會青年是以21：11漂亮收尾，教練李水河本以為季後賽門票勝券在握，但比賽的精采就在於不可預期的變數。

第二場台南對台中銀行之戰，台南除了第一點女單彭家楙和台中銀王方辰戰至5：5平手，加射後由王方辰以6：5（10：9）險勝外，後四點比賽台南全贏，而且其中有三場6：0，取得26：8壓倒性勝利，384分追平青年隊。

凱撒後來居上勇奪例行賽冠軍寶座。圖／企業射箭聯盟提供
凱撒後來居上勇奪例行賽冠軍寶座。圖／企業射箭聯盟提供
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凱撒隊雷千瑩。圖／企業射箭聯盟提供
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