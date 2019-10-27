射箭／譚雅婷7連勝平彭家楙 蘇于洋勝率百分百

2019-10-27 22:46 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／即時報導



企業射箭聯賽元年例行賽收兵，由前四強晉級季後賽。生理痛又胃痛的新竹愛山林隊譚雅婷吞止痛藥後上場，以7：3大勝協會青年隊隋昀瑾，追平台南隊彭家楙保持的七連勝；協會青年隊蘇于洋個人賽三連勝，奪勝率百分百。

這項比賽27日在國立體大足球場進行第20輪，也是例行賽最後一輪賽事，選手再度在風大到連帳篷都快被吹翻的情況下艱辛奮戰。首場由新竹愛山林隊迎戰協會青年隊，第一場女單愛山林隊譚雅婷毫無懸念，以7：3勝協會青年隊隋昀瑾，七連勝輕鬆到手，也追平台南隊彭家楙寫下的開季七連勝紀錄。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

因生理痛臉色發白的譚雅婷苦笑說：「今天不只生理痛還胃痛，比賽前吞了顆止痛藥，比賽時很專注沒感覺，比完女團後可能藥效差不多也退了，超痛的。」譚雅婷接下來重心放在12月的奧運國手選拔賽，希望能夠履行和教練倪大智的約定，第三度叩關奧運。

第二點男單，下半季才加入協會青年隊的新血蘇于洋初生之犢不怕虎，以6：0打敗亞運男團金牌鄧宇成，繼9月21日7：3勝羅偉旻、10月13日6：2勝洪晟皓後的三連勝，奪勝率百分百。