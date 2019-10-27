射箭／譚雅婷7連勝平彭家楙 蘇于洋勝率百分百
2019-10-27 22:46
聯合報 記者林宋以情
／即時報導
企業射箭聯賽元年例行賽收兵，由前四強晉級季後賽。生理痛又胃痛的新竹愛山林隊譚雅婷吞止痛藥後上場，以7：3大勝協會青年隊隋昀瑾，追平台南隊彭家楙保持的七連勝；協會青年隊蘇于洋個人賽三連勝，奪勝率百分百。
這項比賽27日在國立體大足球場進行第20輪，也是例行賽最後一輪賽事，選手再度在風大到連帳篷都快被吹翻的情況下艱辛奮戰。首場由新竹愛山林隊迎戰協會青年隊，第一場女單愛山林隊譚雅婷毫無懸念，以7：3勝協會青年隊隋昀瑾，七連勝輕鬆到手，也追平台南隊彭家楙寫下的開季七連勝紀錄。
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因生理痛臉色發白的譚雅婷苦笑說：「今天不只生理痛還胃痛，比賽前吞了顆止痛藥，比賽時很專注沒感覺，比完女團後可能藥效差不多也退了，超痛的。」譚雅婷接下來重心放在12月的奧運國手選拔賽，希望能夠履行和教練倪大智的約定，第三度叩關奧運。
第二點男單，下半季才加入協會青年隊的新血蘇于洋初生之犢不怕虎，以6：0打敗亞運男團金牌鄧宇成，繼9月21日7：3勝羅偉旻、10月13日6：2勝洪晟皓後的三連勝，奪勝率百分百。
第三點混雙協會青年隊6：0再勝，第四點女團則以2：6敗給愛山林，第五點男團6：0又贏，五點中贏了三點，表現相當出色，積分是21：11。
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