法國羽賽／決勝局只讓馬琳拿5分 17歲天才安洗瑩封后
2019-10-27 21:42
聯合報 記者林宋以情
／即時報導
總獎金75萬美元，BWF超級750系列賽法國羽球公開賽，27日女單冠軍戰，南韓17歲天才少女安洗瑩，面對前西班牙球后馬琳（Carolina Marin），決勝局只讓馬琳拿5分，成功上演逆轉勝，16：21、21：18、21：5捧冠，同時也是本季第四冠。
這是馬琳膝蓋十字韌帶斷裂傷癒復出後第四站，且是第二度挺進決賽。她復出第二站就在中國羽賽決賽退戴資穎奪冠，上周丹麥羽賽挺進四強，這周法國站四強再剋「小戴」，搶下決賽門票。
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馬琳的對手是目前世界排名16名的安洗瑩，她法國羽賽一路過關斬將，八強擊敗前印度球后塞娜（Saina Nehwal），四強直落二力克前日本球后山口茜。
27日決賽，馬琳首局掌握進攻主動權21：16搶下首局，但安洗瑩次局起運用自己的體力優勢，以多拍來回消耗馬琳體能，並展現強烈拚球意識，21：18扳回一城。
安洗瑩決勝局延續逆轉氣勢，開局就取得8：0，技術暫停前取得11：3領先，反觀體能下滑的馬琳失誤連連，又讓安洗瑩打出9：0攻勢，一口氣擴大到20：3領先，儘管錯過頭兩個冠軍點，安洗瑩最終以大對角攻勢，21：5拍下馬琳，拿下生涯首座超級750賽冠軍。
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