企排／最帥隊長回來了 「阿非」陳菀婷人氣不減
2019-10-27 18:58
聯合報 記者林宋以情
／新竹即時報導
前中華女排隊長，「阿非」陳菀婷上季暫離企排賽場，新球季轉戰極速超跑女排隊，強勢復出，放眼雙料冠軍。
28歲的陳菀婷，從青少女時期就是中華隊主力重砲，2017年台北世大運暴紅獲得「最帥隊長」稱號，但去年雅加達亞運大換血，陳菀婷未進正式名單，加上傷勢讓她萌生退意，轉執八德國中女排教鞭，培育新秀。
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因緣際會下，陳菀婷接觸到極速超跑，也找回對排球熱情，決定重出江湖。消失兩年，陳菀婷人氣不減，所到之處球迷紛紛索取合照、簽名，「回到熟悉的企排賽場，真的很開心。」
除了又能在台灣球迷面前亮相，令陳菀婷最珍惜的，是與老隊友陳怡如、上季旅外義大利的楊怡真再續前緣，「很難得的機運，能夠和老隊友重逢，並肩作戰。」
陳菀婷上個月的台中銀行盃亞洲女子排球邀請賽，就已經披極速超跑戰袍，小試身手，企排聯賽首戰，極速超跑12：25、10：25、16：25不敵尋求連霸的台電女排，陳菀婷指出，「攻擊連結上還是不夠順暢，另外攔防系統也是我們需要加強的，還要一點時間磨合。」
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