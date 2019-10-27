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企排／準物理治療師 徐薏梅復出「不想留遺憾」

2019-10-27 18:22聯合報 記者林宋以情／新竹即時報導

前中華世青女排隊國手，徐薏梅相隔6年重返企業排球聯賽賽場，加盟台北鯨華女排隊。一度棄排從醫，由於球隊的規畫，讓她可以一邊準備考物理治療師證照，同時兼顧排球，讓她決定不要留遺憾，復出再戰。

徐薏梅是2008年、2012亞青女排國手，2013世青女排成員，前次企排出賽已經是企排9年，當時披青女隊匯竑國際隊戰袍。高中畢業後，選手時常面臨傷痛問題，讓她對物力治療產生興趣，遂選擇中山醫就讀，學以致用，現在也不時給球隊學妹建議，並準備考取物理治療師證照。

會加入鯨華女排，徐薏梅表示是透過鄧衍敏牽線，畢業自中山醫學大學的她，擁有物理治療專長，球團針對她未來生涯也有規畫，有意讓她未來成為企業的體適能規畫員，與台北鯨華簽下三年約，同時也是正式員工，對徐薏梅而言毫無衝突，反而是「雙贏」。

「球團老闆很支持球員，我也覺得還能打，希望再出來打一次，畢竟之前離開，多少有遺憾。」企排復出，徐薏梅從大砲改打快攻，笑說很久沒有高強度的比賽，自己又是陣中年紀最大，但仍希望能帶領球隊打下一場場勝仗。

台北鯨華女排隊徐薏梅。圖／中華排球協會提供
台北鯨華女排隊徐薏梅。圖／中華排球協會提供
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台北鯨華女排隊徐薏梅。記者林宋以情／攝影
台北鯨華女排隊徐薏梅。記者林宋以情／攝影
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