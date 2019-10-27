企排／前加拿大國手 鯨華奧格威驚豔台球風黏

2019-10-27 15:40 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／新竹即時報導



台北鯨華女排隊洋將奧格威（Colleen Ogilvie）。圖／中華排球協會提供 分享 facebook

企業15年甲級排球聯賽點燃戰火，今年女子組共有四名洋將，創下史上最多，台北鯨華女排隊洋將來頭不小，奧格威（Colleen Ogilvie）曾是加拿大國家隊成員，旅外資歷豐富，台灣是她首闖亞洲賽場，大讚台灣防守拚勁。

身高181公分的奧格威今年30歲，她10歲起就接觸排球，很早就立下志願盼有一天能披國家隊戰袍出賽，條件優異的她，國中起就被加國職業隊相中，2012年效力加拿大國家隊，其後也曾赴德國、法國職業聯盟。

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排球場成績不俗，奧格威還畢業自加拿大皇后大學（Queen’s University）電機系，台灣是她造訪的第一個亞洲國家，讓她直呼深受文化衝擊。

「其實來之前根本沒聽過台灣。」奧格威笑說，即便沒概念，但得知有機會來台打球，也一口答應，「為什麼不？就當作是接觸新的文化，新的國家，發現這裡人都很親切，我也努力學習中文。」

初次體驗亞洲球風，奧格威對台灣女排的防守拚勁印象深刻，「球風的確有很大不同，台灣的傳球、控球很好，而且防守相當黏人，對我也是新的學習，希望能夠趕快和隊友建立默契。」

台北鯨華教練鄧衍敏表示，奧格威主攻、快攻都能勝任，不過由於奧格威較習慣歐美的攻擊，因此跟舉球員間也還在磨合，但奧格威個性很好，再些時間就能融入團隊。