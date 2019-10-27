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WTA／年終賽深圳燃戰火 謝淑薇雙打搶勝

2019-10-27 14:49聯合報 記者曾思儒／即時報導

WTA年終賽，最先獲得女雙入場券的我國「一姊」謝淑薇首日賽程就要和捷克搭檔史翠可...
WTA年終賽，最先獲得女雙入場券的我國「一姊」謝淑薇首日賽程就要和捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）上陣，朝4強邁進。 新華社
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總獎金高達1400萬美金的WTA年終賽，今天在深圳正式開戰，最先獲得女雙入場券的我國「一姊」謝淑薇首日賽程就要和捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）上陣，朝4強邁進。

WTA年終賽只有單、雙打年度積分前8的組合才能參加，賽事從2014到18在新加坡舉行，今年移師深圳，我國兩組組合分屬紅組和紫組，列第2種子的台捷組合紫組領銜，排第5種子的詹家姊妹詹詠然／詹皓晴抽到紅組。

和台捷組合同組的分別是列第4種子的加拿大達布洛夫絲基（Gabriela Dabrowski）／地主徐一幡、排第6種子的捷克組合卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）／絲妮柯娃（Katerina Siniakova）和今年澳網摘冠的第7種子澳洲史托瑟（Samantha Stosur）／地主張帥。

台捷組合今天首戰對手就是史托瑟／地主張帥，兩組選手爭奪勝場前，先由兩場單打打頭陣，日本前「世界球后」大坂直美先碰捷克名將克薇歐娃（Petra Kvitova），再換澳洲現任球后芭蒂（Ashleigh Barty）對決瑞士好手班希琪（Belinda Bencic），首日賽程將從下午4點半開戰。

芭蒂領先的單打紅組十分年輕，芭蒂不過23歲，大坂直美22歲，班希琪更只有21歲，29歲的克薇歐娃已是同組最年長，她大笑說：「我昨天才知道自己是最老的，這感覺真的很奇怪，但我會接受。」她還和小自己1歲的哈蕾普（Simona Halep）分享這個年紀的小插曲，兩人笑鬧了一陣。

克薇歐娃坦然說，有些成員雖是首度參加年終賽，但相信未來也會再度叩關，「新面孔出現了，這對世代交替是很正常的事情。」

芭蒂大坂直美謝淑薇

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