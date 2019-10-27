花式滑冰／加拿大站 羽生結弦壓倒性奪冠

2019-10-27 16:36 中央社 東京27日綜合外電報導



日本男子花式滑冰選手羽生結弦，今天在國際滑冰總會花式滑冰大獎賽加拿大站以壓倒性總分奪冠 美聯社 分享 facebook

日本男子花式滑冰選手羽生結弦，今天在國際滑冰總會花式滑冰大獎賽加拿大站以壓倒性總分奪冠；女子部分則由首度出賽大獎賽的俄羅斯選手特魯索娃，逆轉勝日本選手紀平梨花。

日本共同社報導，羽生結弦繼昨天取得第一的短曲項目後，今天在長曲項目也拿下第一，短曲項目及長曲項目加總獲322.59分，遙遙領先第2名選手近60分，以壓倒性優勢奪下大獎賽加拿大站冠軍，這也是羽生包含總決賽在內，通算拿下第11次大獎賽勝利。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

羽生在長曲項目四度成功完成四周跳，以精湛演出獲得本季最佳的212.99分。

就讀日本倉敷藝術科學大學的日本男子選手田中刑事，昨天在短曲項目拿下第5名，今天在長曲項目拿下第3名，總計獲250.02分拿下第3名。

在女子花式滑冰部分，紀平梨花昨天在短曲項目拿下第一，但今天在長曲項目開頭表現不盡理想遭到扣分，只能屈居第2，以總分230.33分拿下亞軍。

15歲的俄羅斯選手特魯索娃（Alexandra Trusova）在短曲項目僅名列第3，但今天在長曲項目以166.62分拿下第一，並以總分241.02逆轉勝紀平，是第一次出賽大獎賽就奪冠。

日本另一位女子選手本田真凜，以總分179.26拿下第6名。