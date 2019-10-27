長榮城市觀光馬拉松 曹純玉、謝千鶴寫連霸

2019-10-27 13:58 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



去年首度舉辦長榮航空城市觀光馬拉松，成功將台北市美麗的風情傳遞到世界各地，今天早上第二屆賽事熱鬧開跑，地主長跑女將曹純玉順利完成半馬組2連霸，剛在桃園全運會摘下3金的謝千鶴也把10公里組冠軍留在台灣。

身負衛冕重任的曹純玉和謝千鶴，今天分別以1小時16分57秒、38分整達連霸。10公里組再摘冠的謝千鶴，賽後拿著長榮航空特製的「長榮飛機座」笑說：「這真的太有紀念價值了！希望長榮航空可以繼續舉辦這麼有水準的比賽，不管氣氛、賽道都非常棒。」

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曹純玉開賽後雖頻頻遭遇逆風，仍甩開其他競爭對手；她的最大目標放眼明年東京奧運，透過比賽發現自己有肌力不足的現象，藉由本次長榮航空城市觀光半程馬拉松作為起點，期待調整好狀態，一舉達標奧運資格。

今年賽事從總統府前廣場正式開跑，由台北市市長柯文哲、長榮航空董事長林寶水鳴槍，為馬拉松賽事揭開序幕。

適逢長榮航空30周年，第2屆長榮航空城市觀光半程馬拉松報名人數寫下新猷，2萬個名額早早搶光，地主代表曹純玉、謝千鶴與李奇儒順利在各自項目完成衛冕，男子半馬冠軍則由日本素人跑者牧野冴希以破紀錄1小時06分19秒抱走。

長榮航空今年在賽後抽獎還祭出總計10張國際線長、短程機票，以及20張國內線不限航點機票，並首度推出「長榮世界跑」，以長榮航空城市觀光半程馬拉松作為起點，讓跑者有機會參加世界各地知名的國際馬拉松盛會，長榮航空董事長林寶水說：「長榮航空會積極努力，將長榮航空城市觀光半程馬拉松變成全臺灣最具指標性的觀光馬拉松，讓跑者可以在專業的賽道上盡情享受跑步的樂趣，同時讓運動與觀光結合。」