網球／費德勒傳奇！ 連13度闖巴塞爾決賽

2019-10-27 10:05 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



費德勒收下巴塞爾公開賽決賽門票，連13度叩關決賽，有機會第10度高捧這場家鄉室內賽金盃，再添傳奇紀錄。 美聯社 分享 facebook

38歲網壇名將「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer），傳奇紀錄有機會再添一筆，他在今天凌晨收下巴塞爾公開賽決賽門票，連13度叩關決賽，今天晚上有機會第10度高捧這場家鄉室內賽金盃。

巴塞爾正是費德勒的出生地，故鄉也宛如他「福地」，今天以兩個6：4拍下希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），讓他連13度闖關決賽、生涯累積第15次；他在這場家鄉賽事累積戰績是74勝9敗，並寫下中央球場連23勝紀錄，今天晚上10點將和澳洲德米納爾（Alex de Minaur）爭奪最後金盃。

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身為當然的「地主希望」，挺過4強考驗的費德勒說：「很開心有強勢表現，比賽前35或40分鐘打得拉鋸，我中段有不錯表現，讓我拿下第一盤，然後第二盤取得領先，然後就沒再回頭了。」他笑說，很難相信自己在家鄉打進再一次決賽，「真的超級興奮！」

這是費德勒本季第6度打進決賽，僅次於俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev）的9次，擊敗西西帕斯也讓他收穫本季第50場巡迴賽勝利。

費德勒特別感謝球迷愛戴，就算自己盤數領先又先破發，球迷的熱情反應又能讓自己更有動力，「他們很享受我打的好表現，這促使我打得更好，每一分都努力，試著創造些什麼，這就是主場能享有的優勢。」

不只有球迷做後盾，數字也站在「瑞士特快車」這方，今天晚上將是他生涯第157場巡迴賽決賽，次數是德米納爾的26倍之多；費德勒過往在決賽的戰績是102勝54敗，德米納爾過去5闖決賽則是3度捧冠。