親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MLB
棒球
世界12強棒球賽
NBA
籃球
棒協賽事特報
綜合
路跑

酸林飛帆哽咽是慚愧 柯文哲嗆：時力不支持人權嗎？

影／前總統馬英九出訪歐洲 將在牛津大學發表演說

運動筆記【賽事】田中馬系列活動「米寶親子遊趣路跑」加碼國稅宣導好禮放送Sunny奶奶的第一場馬拉松~芝加哥馬
健行筆記小溪營地三天兩夜圓夢之旅【苗栗大湖鄉】錦雲山莊、上湖登山口、馬那邦山、下果園Ｏ型
NBA焦點球員- Giannis Antetokounmpo (10月27日)焦點球員- Goran Dragic (10月27日)

法國羽賽／讓出球后 戴資穎團隊慶生轉換心情

2019-10-27 08:11聯合報 記者曾思儒／即時報導

頂著背部不適出賽，我國「世界球后」戴資穎台灣時間昨天深夜在法國公開賽以16：21、9：21敗給西班牙前球后馬琳（Carolina Marin），無緣連兩年闖決賽，下周世界第一的身分將被日本好手奧原希望取代，不過小戴團隊仍打起精神，以大餐為兩站歐洲行畫下句點，同時為教練萬佳鑫慶生。

法國公開賽總獎金75萬美金，和前一站丹麥公開賽同屬BWF超級750系列賽，小戴在丹麥雖順利完成連霸，同時守住球后寶座，但轉戰法國背部卻出狀況，8強賽碰印度好手辛德胡（P. V. Sindhu），決勝局就一度申請傷停治療。

4強賽面對里約奧運奪金的馬琳，小戴剛下場雖取得6：1領先，但遭馬琳21：16逆轉，第二局小戴更罕見兩度出現發球失誤，最終9：21落敗，和去年決賽會師的日本好手山口茜雙雙止步4強。

無緣延續連勝場次，小戴簡單回覆身體狀況「還好」；她將有一周休息時間，再飛往福州參加超級750系列的大陸公開賽，且首輪對手又是馬琳；年初動了膝蓋十字韌帶手術的馬琳重返決賽舞台，台灣時間今天晚上7時將和首闖超級750系列決賽的南韓17歲小將安洗瑩爭奪金盃。

結束歐洲賽程的戴資穎，賽後除和特別到場的台灣球迷大合照，團隊也以海鮮大餐為26日過生日的教練萬佳鑫慶生。

戴資穎法國公開賽止步4強。圖／Badminton Photo提供
戴資穎法國公開賽止步4強。圖／Badminton Photo提供
分享
戴資穎團隊為教練萬佳鑫（左一）慶生。圖／取自戴資穎Instagram
戴資穎團隊為教練萬佳鑫（左一）慶生。圖／取自戴資穎Instagram
分享

戴資穎里約奧運

相關新聞

法國羽賽／不敵西班牙前球后 戴資穎無緣決賽將讓出后座

2019-10-26 23:31

法國羽賽／苦戰3局勝辛德胡 戴資穎感背部不適

2019-10-26 07:52

法國羽賽／不敵世界第一「廖蘇配」止步四強

2019-10-27 00:23

企排／台電男排拚6連霸 「戰神」喊話各隊放馬過來

2019-10-27 00:37

企排／接掌台電女排迎首勝 王前鑌：來得太快

2019-10-26 21:21

企排／鯨華女排搞混搭 「娛樂化」更有看頭

2019-10-26 20:09

法國羽賽／錯失2局點 廖蘇配不敵世界第一止步4強

2019-10-26 18:58

自行車／美利達盃南投百K嘉年華 馮俊凱、黃亭茵領騎

2019-10-26 18:42

企排／首戰穿西裝執教 「小牛」鄧衍敏復出有變數

2019-10-26 17:58

跆拳道／跆協理事長吳兩平遭到罷免 國體法改革後首位

2019-10-26 17:32

PGA／ZOZO錦標賽次輪 伍茲再繳64桿獨居榜首

2019-10-26 16:08

全民健走百萬俱樂步全國大會師 紀政一起大步走

2019-10-26 11:11

企排／MIZUNO男排隊 在雲林找到家

2019-10-26 01:28

登山王／丹麥黑馬封王 吳之皓淚迎首座國內冠軍

2019-10-25 20:32

擦去千分之二秒的淚水 楊俊瀚拚東京奧運門票#沒在怕的

2019-10-25 19:53

企排／新球季將開打 雲林MIZUNO隊長：持續施壓台電

2019-10-25 19:09

巴塞爾網賽／瓦文卡背傷退賽 送費德勒晉四強

2019-10-25 18:42

企排／雲林冠名贊助MIZUNO 屬地盼讓球員更有歸屬感

2019-10-25 17:50

PGA／ZOZO錦標賽次輪因雨順延 伍茲：周末會打得辛苦

2019-10-25 17:46

影／高雄國際直線競速SDR嘉年華 重量級超跑性能車雲集

2019-10-25 11:15

亞錦賽／南韓隊延長僵局制再見失誤 3比4不敵中國隊

2019-10-14 16:13

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

NBA／挨追魂鍋喚醒詹皇 湖人第三節奮起開胡

2019-10-26 14:35

NBA／厄文致勝球再現16年風采 尼克菜鳥：根本如出一轍

2019-10-26 15:04

MLB／太空人4:1扳回一城 終結國民季後賽8連勝

2019-10-26 12:12

MLB／想出奇制勝 太空人G4派菜鳥尤奎迪先發

2019-10-26 15:18

法國羽賽／不敵西班牙前球后 戴資穎無緣決賽將讓出后座

2019-10-26 23:31

NBA／靠衛少玩跑轟 丹東尼：攻一波不超過6秒

2019-10-26 16:40

NBA／雙星聯手華克轟72分 綠衫軍末節逆轉暴龍

2019-10-26 10:10

NBA／約柯奇大三元超越喬丹 金塊延長賽險勝太陽

2019-10-26 12:47

NBA／創21歲以下大三元紀錄 唐西奇：贏球更重要

2019-10-26 18:26

2019 MLB季後賽賽程&最新戰況 世界大賽對戰出爐

2019-10-26 12:20

NBA／與戴維斯擋拆搭配成效卓著 詹姆斯：打得更聰明

2019-10-26 16:03

NBA／八村壘禁區連線布萊恩 巫師力壓雷霆奪首勝

2019-10-26 11:00

中職／重披La New熊球衣 詹智堯想起第一年

2019-10-26 18:12

NBA／唐西奇本季首度大三元 獨行俠客場力壓鵜鶘

2019-10-26 11:32

NBA／唐斯數據大爆發 灰狼客場擊潰黃蜂

2019-10-26 10:42

中職／最後的藍色彩帶海 桃猿告別賽20810人進場創紀錄

2019-10-26 22:58

NBA／誓言接管紐約 籃網厄文飆致勝三分球退尼克

2019-10-26 11:13

NBA／美雜誌專業評選認證 柯瑞NBA現役高球第一人

2019-10-26 11:27

MLB／犧牲觸擊讓教頭傻眼 葛蘭基卻說此生最佳

2019-10-26 14:46

NBA／字母哥2021獲自由身 美媒建議考慮暴龍

2019-10-26 16:27

MLB／客場搶勝開胡 太空人教頭：討回氣勢

2019-10-26 14:13

NBA／自豪能同時收看所有比賽 詹皇：看球就像讀好書

2019-10-26 12:45

黑豹旗／潘文輝150火球連發 松山工農只打到球皮

2019-10-26 17:14

NBA／火箭只攻不守 魔術強森看衰

2019-10-26 15:50

NBA／連新秀都為他打氣 綠衫軍華克擺脫低潮謝隊友

2019-10-26 11:57

NBA／冠軍戒刻字露玄機 小加索致敬老東家灰熊

2019-10-26 10:45

中職／猿告別賽當La New熊教頭 林振賢：成軍像在昨天

2019-10-26 17:49

NBA／拉文狂轟37分 公牛客場擊退灰熊

2019-10-26 12:47

NBA／里拉德狂飆35分 拓荒者搶下賽季首勝

2019-10-26 13:31

MLB／掃到颱風尾 歐蘇納救援被國民球迷噓爆

2019-10-26 15:53

中職／滿場見證桃猿告別賽 劉保佑：擁有球隊 這輩子無憾

2019-10-26 22:30

跆拳道／跆協理事長吳兩平遭到罷免 國體法改革後首位

2019-10-26 17:32

MLB／進場看世界大賽第三戰 票價2萬9起跳

2019-10-26 10:55

黑豹旗／陳柏毓打亞錦賽紅了 連老師都要簽名

2019-10-26 15:23

法國羽賽／讓出球后 戴資穎團隊慶生轉換心情

2019-10-27 08:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top