法國羽賽／讓出球后 戴資穎團隊慶生轉換心情

2019-10-27 08:11 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



頂著背部不適出賽，我國「世界球后」戴資穎台灣時間昨天深夜在法國公開賽以16：21、9：21敗給西班牙前球后馬琳（Carolina Marin），無緣連兩年闖決賽，下周世界第一的身分將被日本好手奧原希望取代，不過小戴團隊仍打起精神，以大餐為兩站歐洲行畫下句點，同時為教練萬佳鑫慶生。

法國公開賽總獎金75萬美金，和前一站丹麥公開賽同屬BWF超級750系列賽，小戴在丹麥雖順利完成連霸，同時守住球后寶座，但轉戰法國背部卻出狀況，8強賽碰印度好手辛德胡（P. V. Sindhu），決勝局就一度申請傷停治療。

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4強賽面對里約奧運奪金的馬琳，小戴剛下場雖取得6：1領先，但遭馬琳21：16逆轉，第二局小戴更罕見兩度出現發球失誤，最終9：21落敗，和去年決賽會師的日本好手山口茜雙雙止步4強。

無緣延續連勝場次，小戴簡單回覆身體狀況「還好」；她將有一周休息時間，再飛往福州參加超級750系列的大陸公開賽，且首輪對手又是馬琳；年初動了膝蓋十字韌帶手術的馬琳重返決賽舞台，台灣時間今天晚上7時將和首闖超級750系列決賽的南韓17歲小將安洗瑩爭奪金盃。