法國羽賽／不敵西班牙前球后 戴資穎無緣決賽將讓出后座

2019-10-26 23:31 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／即時報導



戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照） 分享 facebook

總獎金75萬美元、屬於BWF超級750系列賽的法國羽球公開賽，台灣羽球「世界球后」戴資穎今天在女單4強賽碰上西班牙前世界球后馬琳（Carolina Marin），小戴在失誤偏多的情況下，最終以16：21、9：21落敗，無緣最終戰，球后寶座也將讓給日本女將奧原希望。

去年戴資穎打進法國羽賽女單冠軍戰，但最終戰不敵日本名將山口茜，今年小戴再度前來挑戰，不過晉級路並不輕鬆，除了16強面對南韓金佳恩直落二取勝外，其餘都打滿三局才勝出。

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今天戴資穎在4強賽碰上剛傷癒復出不久的馬琳，生涯雙方12次交手，戴資穎拿下7勝5敗，不過日前中國大陸公開賽戴資穎在苦戰三局後不敵馬琳，終結對戰6連勝。

今天雙姝展開生涯第13次交手，首局開賽戴資穎打出6：1攻勢，取得領先，不過馬琳把握住機會，在3：8落後時連下8分逆轉戰局，小戴只能苦追，仍以16：21讓出。

次局4：4後馬琳打出一波7：1的攻勢率先來到技術暫停，重回賽場後戴資穎失誤仍然偏多，也讓馬琳持續將分差擴大，最終馬琳就以一記斜線攻擊在第二個賽末點成功兌現，直落二搶下決賽門票，將與南韓好手安洗瑩爭冠。

而戴資穎在錯失決賽門票後，去年打下亞軍的積分也將不保，下周積分將被扣至9萬1395分，將會被日本奧原希望以9萬1586分超越，讓出球后寶座。

稍早另一場女單4強賽，尋求法國羽賽衛冕的山口茜，以17：21、21：23敗給17歲的南韓天才少女安洗瑩，連霸失利，而安洗瑩也首度挺進法國羽賽決賽，續寫個人在超級750系列的最佳成績。