親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MLB
棒球
世界12強棒球賽
NBA
籃球
棒協賽事特報
綜合
路跑

法國羽賽／不敵西班牙前球后 戴資穎無緣決賽將讓出后座

運動筆記【賽事】田中馬系列活動「米寶親子遊趣路跑」加碼國稅宣導好禮放送Sunny奶奶的第一場馬拉松~芝加哥馬
健行筆記小溪營地三天兩夜圓夢之旅【苗栗大湖鄉】錦雲山莊、上湖登山口、馬那邦山、下果園Ｏ型
NBA今日十大好球 (10月26日)今日最佳好球- Kyrie Irving (10月26日)

法國羽賽／不敵西班牙前球后 戴資穎無緣決賽將讓出后座

2019-10-26 23:31聯合報 記者毛琬婷／即時報導

戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）
戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）
分享

總獎金75萬美元、屬於BWF超級750系列賽的法國羽球公開賽，台灣羽球「世界球后」戴資穎今天在女單4強賽碰上西班牙前世界球后馬琳（Carolina Marin），小戴在失誤偏多的情況下，最終以16：21、9：21落敗，無緣最終戰，球后寶座也將讓給日本女將奧原希望。

去年戴資穎打進法國羽賽女單冠軍戰，但最終戰不敵日本名將山口茜，今年小戴再度前來挑戰，不過晉級路並不輕鬆，除了16強面對南韓金佳恩直落二取勝外，其餘都打滿三局才勝出。

今天戴資穎在4強賽碰上剛傷癒復出不久的馬琳，生涯雙方12次交手，戴資穎拿下7勝5敗，不過日前中國大陸公開賽戴資穎在苦戰三局後不敵馬琳，終結對戰6連勝。

今天雙姝展開生涯第13次交手，首局開賽戴資穎打出6：1攻勢，取得領先，不過馬琳把握住機會，在3：8落後時連下8分逆轉戰局，小戴只能苦追，仍以16：21讓出。

次局4：4後馬琳打出一波7：1的攻勢率先來到技術暫停，重回賽場後戴資穎失誤仍然偏多，也讓馬琳持續將分差擴大，最終馬琳就以一記斜線攻擊在第二個賽末點成功兌現，直落二搶下決賽門票，將與南韓好手安洗瑩爭冠。

而戴資穎在錯失決賽門票後，去年打下亞軍的積分也將不保，下周積分將被扣至9萬1395分，將會被日本奧原希望以9萬1586分超越，讓出球后寶座。

稍早另一場女單4強賽，尋求法國羽賽衛冕的山口茜，以17：21、21：23敗給17歲的南韓天才少女安洗瑩，連霸失利，而安洗瑩也首度挺進法國羽賽決賽，續寫個人在超級750系列的最佳成績。

戴資穎羽球

相關新聞

法國羽賽／苦戰3局勝辛德胡 戴資穎感背部不適

2019-10-26 07:52

企排／接掌台電女排迎首勝 王前鑌：來得太快

2019-10-26 21:21

企排／鯨華女排搞混搭 「娛樂化」更有看頭

2019-10-26 20:09

法國羽賽／錯失2局點 廖蘇配不敵世界第一止步4強

2019-10-26 18:58

自行車／美利達盃南投百K嘉年華 馮俊凱、黃亭茵領騎

2019-10-26 18:42

企排／首戰穿西裝執教 「小牛」鄧衍敏復出有變數

2019-10-26 17:58

跆拳道／跆協理事長吳兩平遭到罷免 國體法改革後首位

2019-10-26 17:32

PGA／ZOZO錦標賽次輪 伍茲再繳64桿獨居榜首

2019-10-26 16:08

全民健走百萬俱樂步全國大會師 紀政一起大步走

2019-10-26 11:11

企排／MIZUNO男排隊 在雲林找到家

2019-10-26 01:28

登山王／丹麥黑馬封王 吳之皓淚迎首座國內冠軍

2019-10-25 20:32

擦去千分之二秒的淚水 楊俊瀚拚東京奧運門票#沒在怕的

2019-10-25 19:53

企排／新球季將開打 雲林MIZUNO隊長：持續施壓台電

2019-10-25 19:09

巴塞爾網賽／瓦文卡背傷退賽 送費德勒晉四強

2019-10-25 18:42

企排／雲林冠名贊助MIZUNO 屬地盼讓球員更有歸屬感

2019-10-25 17:50

PGA／ZOZO錦標賽次輪因雨順延 伍茲：周末會打得辛苦

2019-10-25 17:46

影／高雄國際直線競速SDR嘉年華 重量級超跑性能車雲集

2019-10-25 11:15

法國羽賽／戴資穎輕鬆進8強 再戰辛德胡拚止敗

2019-10-25 09:07

亞錦賽／南韓隊延長僵局制再見失誤 3比4不敵中國隊

2019-10-14 16:13

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

NBA／挨追魂鍋喚醒詹皇 湖人第三節奮起開胡

2019-10-26 14:35

法國羽賽／苦戰3局勝辛德胡 戴資穎感背部不適

2019-10-26 07:52

NBA／厄文致勝球再現16年風采 尼克菜鳥：根本如出一轍

2019-10-26 15:04

MLB／太空人4:1扳回一城 終結國民季後賽8連勝

2019-10-26 12:12

MLB／想出奇制勝 太空人G4派菜鳥尤奎迪先發

2019-10-26 15:18

NBA／雙星聯手華克轟72分 綠衫軍末節逆轉暴龍

2019-10-26 10:10

NBA／約柯奇大三元超越喬丹 金塊延長賽險勝太陽

2019-10-26 12:47

NBA／靠衛少玩跑轟 丹東尼：攻一波不超過6秒

2019-10-26 16:40

NBA／八村壘禁區連線布萊恩 巫師力壓雷霆奪首勝

2019-10-26 11:00

NBA／貝佛利稱勇士沒KD被打回現實 新主場也失優勢

2019-10-26 08:59

2019 MLB季後賽賽程&最新戰況 世界大賽對戰出爐

2019-10-26 12:20

NBA／創21歲以下大三元紀錄 唐西奇：贏球更重要

2019-10-26 18:26

NBA／將火炬給戴維斯 巴克利勸詹姆斯釋權拚冠

2019-10-26 09:29

NBA／與戴維斯擋拆搭配成效卓著 詹姆斯：打得更聰明

2019-10-26 16:03

NBA／唐西奇本季首度大三元 獨行俠客場力壓鵜鶘

2019-10-26 11:32

NBA／唐斯數據大爆發 灰狼客場擊潰黃蜂

2019-10-26 10:42

中職／重披La New熊球衣 詹智堯想起第一年

2019-10-26 18:12

NBA／誓言接管紐約 籃網厄文飆致勝三分球退尼克

2019-10-26 11:13

NBA／美雜誌專業評選認證 柯瑞NBA現役高球第一人

2019-10-26 11:27

MLB／客場搶勝開胡 太空人教頭：討回氣勢

2019-10-26 14:13

MLB／犧牲觸擊讓教頭傻眼 葛蘭基卻說此生最佳

2019-10-26 14:46

NBA／自豪能同時收看所有比賽 詹皇：看球就像讀好書

2019-10-26 12:45

12強賽／被日本盯上 林立：不把他們看得很強

2019-10-26 01:22

MLB／國民隊海軍藍帶好運 世界大賽可以穿到底

2019-10-26 08:29

NBA／字母哥2021獲自由身 美媒建議考慮暴龍

2019-10-26 16:27

法國羽賽／不敵西班牙前球后 戴資穎無緣決賽將讓出后座

2019-10-26 23:31

NBA／連新秀都為他打氣 綠衫軍華克擺脫低潮謝隊友

2019-10-26 11:57

黑豹旗／潘文輝150火球連發 松山工農只打到球皮

2019-10-26 17:14

NBA／火箭只攻不守 魔術強森看衰

2019-10-26 15:50

12強賽／隔一個月實戰 熱身賽王柏融敲安又盜壘

2019-10-26 04:01

NBA／缺賽原因為女兒誕生 巴特勒預計再掛2場免戰牌

2019-10-26 10:45

NBA／勇士搬新家後首戰 雷納德踢館大勝

2019-10-26 01:25

NBA／冠軍戒刻字露玄機 小加索致敬老東家灰熊

2019-10-26 10:45

NBA／拉文狂轟37分 公牛客場擊退灰熊

2019-10-26 12:47

NBA／里拉德狂飆35分 拓荒者搶下賽季首勝

2019-10-26 13:31

中職／猿告別賽當La New熊教頭 林振賢：成軍像在昨天

2019-10-26 17:49

中職／最後的藍色彩帶海 桃猿告別賽20810人進場創紀錄

2019-10-26 22:58

跆拳道／跆協理事長吳兩平遭到罷免 國體法改革後首位

2019-10-26 17:32

MLB／進場看世界大賽第三戰 票價2萬9起跳

2019-10-26 10:55

MLB／掃到颱風尾 歐蘇納救援被國民球迷噓爆

2019-10-26 15:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top