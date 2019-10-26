企排／接掌台電女排迎首勝 王前鑌：來得太快

2019-10-26 21:21 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／新竹即時報導



10月剛過30歲生日，前台電男排舉球員王前鑌收下而立大禮，接掌台電女排執行教練兵符，26日企業15年排球聯賽開幕戰，台電25：17、26：28、25：9、25：15擊敗中纖，王前鑌生涯首勝入袋，他笑說執教是生涯規劃，但從沒想過一切來得這麼快。

雅加達亞運男排舉球員，王前鑌企排14年退役，14年的下半季就擔任台電女排助教，觀摩學習，過去曾帶過母校板橋國中教練，不過首次帶成年隊就是企排職業隊，且還是女子球隊。

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王前鑌笑說，第一時間聽到要接教練，滿腹疑問，處女秀自評及格，「沒想到這麼快，很感謝老教練姚承衫也會不時提點，給予意見。主要還是心理層面的部分，溝通帶心。」

台電女排新球季尋求例行賽八連霸、挑戰賽四連霸，王前鑌直呼壓力大，所幸台電陣中楊孟樺、張秝芸、謝苡縥與他同屆，溝通無礙，也成為他的另類「軍師」。楊孟樺表示，教練年紀相近也有好處，尤其王前鑌剛從球員退役，更能用球員角度提醒，而不是只看到成果。