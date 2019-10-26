企排／鯨華女排搞混搭 「娛樂化」更有看頭

2019-10-26 20:09 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／新竹即時報導



企業甲級男女排球聯賽，新軍台北鯨華女排隊成立之初就噱頭十足，不僅找來搖滾樂團四分衛做主題曲，日前還與「搖滾排球隊」進行表演賽。球團老闆黃衍祥，本身就是打排球出身，未來除了要帶領球隊走向職業化，更希望用音樂結合運動，讓排球不僅是排球。

鯨華女排幕後推手，是菁華工業股份有限公司董事長黃衍祥，打排球出身的他，基於對排球的熱愛，加上黃衍祥與娛樂界關係良好，積極為鯨華女排尋求曝光機會，表演賽、錄製主題曲都出自他的點子，開幕日更包車帶員工南下，為鯨華女排加油。

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黃衍祥說：「一方面也希望在企業內創造運動文化，也會讓公司更有凝聚力。」鯨華女排以北市大女排為班底，上半季找來181公分的加拿大籍奧格威（Colleen Ogilvie），下半季計畫再找一名外援，以雙洋將挑戰台電女排霸業。