企排／鯨華女排搞混搭 「娛樂化」更有看頭
2019-10-26 20:09
聯合報 記者林宋以情
／新竹即時報導
企業甲級男女排球聯賽，新軍台北鯨華女排隊成立之初就噱頭十足，不僅找來搖滾樂團四分衛做主題曲，日前還與「搖滾排球隊」進行表演賽。球團老闆黃衍祥，本身就是打排球出身，未來除了要帶領球隊走向職業化，更希望用音樂結合運動，讓排球不僅是排球。
鯨華女排幕後推手，是菁華工業股份有限公司董事長黃衍祥，打排球出身的他，基於對排球的熱愛，加上黃衍祥與娛樂界關係良好，積極為鯨華女排尋求曝光機會，表演賽、錄製主題曲都出自他的點子，開幕日更包車帶員工南下，為鯨華女排加油。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
黃衍祥說：「一方面也希望在企業內創造運動文化，也會讓公司更有凝聚力。」鯨華女排以北市大女排為班底，上半季找來181公分的加拿大籍奧格威（Colleen Ogilvie），下半季計畫再找一名外援，以雙洋將挑戰台電女排霸業。
經營球隊有想法，同時也兼顧企業責任，黃衍祥希望鯨華女排朝職業隊邁進，目前就有4名球員是公司正式員工，球季間讓球員專注訓練，未來季外將會針對球員做職涯規劃，或從行銷、品牌著手，培養一技之長，「球員生涯有限，如何讓他們在球員生命結束後，繼續工作。最終目標希望可以建立商業模式，讓排球賽職業化。」
留言