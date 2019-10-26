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法國羽賽／錯失2局點 廖蘇配不敵世界第一止步4強

2019-10-26 18:58聯合報 記者毛琬婷／即時報導

「廖蘇配」廖敏竣／蘇敬恒在法國羽賽止步。 資料照(路透)
「廖蘇配」廖敏竣／蘇敬恒在法國羽賽止步。 資料照(路透)
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超級750系列法國公開賽今天進行各組4強賽，男雙世界排名第16的「廖蘇配」廖敏竣／蘇敬恒今天碰上世界排名第一的印尼搭檔山賈亞（Kevin Sanjaya Sukamuljo）／馬庫斯（Marcus Fernaldi Gideon）沒能再續演「黑馬」之旅，次局錯過兩個局末點機會，以18：21、21：23落敗，無緣晉級。

廖敏竣／蘇敬恒前一役扮演「黑馬」，以 21：14、21：15生涯首度擊敗世界第四的日本組合園田啟悟／嘉村健士，挺進四強也追平兩人本季最佳成績。

今天「廖蘇配」再與男雙世界第一的印尼組合狹路相逢，上周的丹麥公開賽首輪兩組人馬就有過交手，當時廖敏竣／蘇敬恒以兩個18：21落敗。

相隔一周再度交手，「廖蘇配」在1：4落後時連下6分反超，不過印尼組合先是追成9：9平手並展開拉鋸，在追成15平後又連得3分，最終印尼組合以21：18先下一城。

次局廖敏竣／蘇敬恒開局又陷入落後局面，苦追到14平後又連掉4分，但「廖蘇配」展現韌性，先是追成19平並率先取得局末點，不過接連遭對手化解，最終抗敵42分鐘落敗，無緣爭冠。

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