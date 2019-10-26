自行車／美利達盃南投百K嘉年華 馮俊凱、黃亭茵領騎
2019-10-26 18:42
聯合報 記者林宋以情
／即時報導
美利達盃南投百K單車嘉年華，第19屆首度移師南投縣，邀請近4000名車友們，一同見證享譽國際的精品台灣自行車。今年賽會一次邀集台灣單車界「一哥」馮俊凱、「一姐」黃亭茵，以及今年全國錦標賽公路冠軍盧紹軒領騎，全程陪伴車友挑戰百K路程，體驗南投風情。
全球知名自行車品牌美利達，為保持歷屆的經典傳統─單車挑戰、產業鏈大展all-in-one，廣邀國內外數十家知名的自行車零組件大廠參與，讓車友享受更豐富的活動體驗。今年選定中興新村舉辦，沿途騎經南投中潭公路、玉峰大橋、集鹿大橋，全路線規劃包含了南投多處著名景點：車埕車站、集集綠色隧道，此外，今年美利達盃還加入了兒童PUSH BIKE挑戰，現場吸引眾多親子一同於現場同樂。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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活動大使「南投一哥」盧紹軒獲得2小時40分成績，他攜手「台灣一哥」馮俊凱、「粉紅小鋼砲」黃亭茵全程領騎同樂，陪伴車友挑戰102K的路程，享受南投沿線風光景緻。
盧紹軒表示，感謝美利達提供這個機會，「可以在自己的家鄉宣傳美麗的風景，也感受到現場每位車友對自行車運動的熱情與對我的支持，特別感動。」
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